https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html

На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ

На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ

Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-01T23:19

2023-10-01T23:19

2023-10-02T00:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees."Около города Лиман <...> погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в Интернациональном легионе", — говорится в сообщении.По данным издания, Криггул погиб в ночь на субботу. В марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Юрак воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.

https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

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в мире, украина, донецкая область, эстония