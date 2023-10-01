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На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T23:19
2023-10-01T23:19
2023-10-02T00:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees."Около города Лиман <...> погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в Интернациональном легионе", — говорится в сообщении.По данным издания, Криггул погиб в ночь на субботу. В марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Юрак воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
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в мире, украина, донецкая область, эстония
В мире, Украина, Донецкая область, Эстония
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
Postimees: на Украине погиб эстонский наемник с позывным Стингер