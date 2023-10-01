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На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
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23:19 01.10.2023 (обновлено: 00:00 02.10.2023)
https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T23:19
2023-10-02T00:00
в мире
украина
донецкая область
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees.&quot;Около города Лиман &lt;...&gt; погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в Интернациональном легионе&quot;, — говорится в сообщении.По данным издания, Криггул погиб в ночь на субботу. В марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Юрак воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html
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в мире, украина, донецкая область, эстония
В мире, Украина, Донецкая область, Эстония
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ

Postimees: на Украине погиб эстонский наемник с позывным Стингер

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые военнослужащие
Раненые военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Эстонский наемник погиб на Украине, сообщило в воскресенье эстонское издание Postimees.
«

"Около города Лиман <...> погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в Интернациональном легионе", — говорится в сообщении.

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По данным издания, Криггул погиб в ночь на субботу.
В марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Юрак воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.
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