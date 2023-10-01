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Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев

Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев - РИА Новости, 01.10.2023

Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:02

2023-10-01T16:02

2023-10-01T16:02

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мвф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в стране Ваграм Степанян. "Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан начинает 1 октября встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими ключевыми партнерами. Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - приводит слова Степаняна издание "Экономическая правда". В издании напомнили, что миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку. В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, мвф