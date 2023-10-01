Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев
Делегация МВФ прибыла в Киев на переговоры о сотрудничестве с властями Украины
Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в стране Ваграм Степанян.
"Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан начинает 1 октября встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими ключевыми партнерами. Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - приводит слова Степаняна издание "Экономическая правда".
В издании напомнили, что миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку.
В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.