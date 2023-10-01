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Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев - РИА Новости, 01.10.2023
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16:02 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/mvf-1899766067.html
Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев
Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев - РИА Новости, 01.10.2023
Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев
Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:02
2023-10-01T16:02
в мире
украина
киев
мвф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в стране Ваграм Степанян. "Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан начинает 1 октября встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими ключевыми партнерами. Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - приводит слова Степаняна издание "Экономическая правда". В издании напомнили, что миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку. В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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в мире, украина, киев, мвф
В мире, Украина, Киев, МВФ
Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев

Делегация МВФ прибыла в Киев на переговоры о сотрудничестве с властями Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла с визитом в Киев, запланированы встречи с властями Украины, сообщает постоянный представитель МВФ в стране Ваграм Степанян.
"Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан начинает 1 октября встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими ключевыми партнерами. Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - приводит слова Степаняна издание "Экономическая правда".
В издании напомнили, что миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку.
В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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