https://ria.ru/20231001/most-1899809845.html

Крымский мост перекроют для восстановительных работ

Крымский мост перекроют для восстановительных работ - РИА Новости, 02.10.2023

Крымский мост перекроют для восстановительных работ

Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-01T23:25

2023-10-01T23:25

2023-10-02T00:01

общество

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.

https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html

республика крым

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, крымский мост, республика крым