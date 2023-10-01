https://ria.ru/20231001/most-1899809845.html
Крымский мост перекроют для восстановительных работ
Крымский мост перекроют для восстановительных работ - РИА Новости, 02.10.2023
Крымский мост перекроют для восстановительных работ
Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T23:25
2023-10-01T23:25
2023-10-02T00:01
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.
https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
Крымский мост перекроют для восстановительных работ
Крымский мост полностью перекроют для восстановительных работ