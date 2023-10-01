Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост перекроют для восстановительных работ - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 01.10.2023 (обновлено: 00:01 02.10.2023)
https://ria.ru/20231001/most-1899809845.html
Крымский мост перекроют для восстановительных работ
Крымский мост перекроют для восстановительных работ - РИА Новости, 02.10.2023
Крымский мост перекроют для восстановительных работ
Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T23:25
2023-10-02T00:01
общество
крымский мост
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.
https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9fecefb232c230fce2802317dc61a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
Крымский мост перекроют для восстановительных работ

Крымский мост полностью перекроют для восстановительных работ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта будет ограничено на Крымском мосту с 21.00 мск 2 октября до 6.00 мск 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
«
"Второго октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 03.10 в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающий информацией.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
30 сентября, 08:37
 
ОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала