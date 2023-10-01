https://ria.ru/20231001/most-1899742209.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 01.10.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по мосту в Крым возобновлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:07

2023-10-01T13:07

2023-10-01T13:13

общество

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по мосту в Крым возобновлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в воскресенье в 11.17 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html

республика крым

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, крымский мост