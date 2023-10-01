https://ria.ru/20231001/most-1899742209.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 01.10.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по мосту в Крым возобновлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:07
2023-10-01T13:07
2023-10-01T13:13
общество
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по мосту в Крым возобновлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в воскресенье в 11.17 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230914/most-1896352321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки с 11:17