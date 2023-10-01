https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html

Молдавия начинает менять законы под стандарты ЕС

Молдавия начинает менять законы под стандарты ЕС - РИА Новости, 01.10.2023

Молдавия начинает менять законы под стандарты ЕС

Молдавия с 1 октября начинает пересматривать местное законодательство, чтобы оно соответствовало стандартам Евросоюза, к концу года страна рассчитывает начать... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:50

2023-10-01T00:50

2023-10-01T00:50

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

украина

брюссель

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КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Молдавия с 1 октября начинает пересматривать местное законодательство, чтобы оно соответствовало стандартам Евросоюза, к концу года страна рассчитывает начать переговоры по вступлению в ЕС. Национальная комиссия по евроинтеграции в августе 2022 приняла и утвердила план выполнения 9 рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления Молдавии в ЕС. Этот план был одобрен правительством и представителями Еврокомиссии, для каждой из рекомендаций, в число которых входили и адаптация законов под европейские стандарты, были определены сроки выполнения. Переход от теории к практикеВласти страны сформировали 33 рабочие группы, которые должны были изучить местное законодательство в профильной для них области и подготовить проекты поправок, чтобы национальные законы соответствовали европейским стандартам. С 1 октября начинается этап перехода к практике. "Мы договорились, что к 1 октября 2023 года рабочие группы по 33 главам законодательства ЕС направят в каждое министерство необходимые документы для включения в национальное законодательство. Мы твердо намерены способствовать свободному и эффективному взаимодействию между министерствами, эта цель будет достигнута через заместителей генеральных секретарей по европейским делам", - заявил журналистам вице-премьер, министр по иностранным делам и европейской интеграции Нику Попеску. По его словам, эксперты провели "самооценку соответствия национального законодательства нормам и положениям ЕС". Попеску уверен, что каждая внесенная в законы поправка становится шагом, приближающим Молдавию к ценностям, стандартам и возможностям, которые предлагает Европейский союз. Привлекательность ЕС в Молдавии уменьшается"Я думаю очень важно отметить, что думает население о стремлениях властей. Традиционно, есть всего одна область, которую граждане оценивают лучше всего - это реализация прогресса евроинтеграции. В области внешних отношений Молдавии не стоит ожидать каких-то эволюций, но среди населения немного падает проевропейская ориентация, 42% населения выступает за взвешенную политику и равные отношения с ЕС и РФ", - заявил директор Института социологических исследований IMAS Дору Петруци. При этом он отмечает, что 38% населения надеются, что правительство способно сделать необходимые шаги, чтобы страна смогла стать частью ЕС. "Президент Молдавии объявила, что республика поставила себе цель стать частью ЕС до 2030 года. Но пока 53% населения Молдавии являются пессимистами и не верят, что эта цель будет достигнута", - констатировал социолог. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html

https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898819218.html

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украина

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, украина, брюссель