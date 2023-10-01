https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву
Британские инструкторы на Украине станут легальной целью для Вооружённых сил РФ, будут безжалостно уничтожаться, и уже не как наёмники, а именно как натовские... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:47
2023-10-01T10:47
2023-10-01T11:01
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киев
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британские инструкторы на Украине станут легальной целью для Вооружённых сил РФ, будут безжалостно уничтожаться, и уже не как наёмники, а именно как натовские специалисты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины", - написал Медведев."То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", - добавил он.В своем Telegram-канале Медведев высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии"."Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" - написал зампред СБ РФ.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html
https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву
Медведев: британские инструкторы на Украине станут легальной целью для ВС России
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Британские инструкторы на Украине станут легальной целью для Вооружённых сил РФ, будут безжалостно уничтожаться, и уже не как наёмники, а именно как натовские специалисты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины", - написал Медведев.
На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут
"То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", - добавил он.
В своем Telegram-канале Медведев высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ
Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии".
"Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" - написал зампред СБ РФ.
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