https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html

Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву

Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023

Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву

Британские инструкторы на Украине станут легальной целью для Вооружённых сил РФ, будут безжалостно уничтожаться, и уже не как наёмники, а именно как натовские... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:47

2023-10-01T10:47

2023-10-01T11:01

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киев

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британские инструкторы на Украине станут легальной целью для Вооружённых сил РФ, будут безжалостно уничтожаться, и уже не как наёмники, а именно как натовские специалисты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины", - написал Медведев."То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", - добавил он.В своем Telegram-канале Медведев высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии"."Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" - написал зампред СБ РФ.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев