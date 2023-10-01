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МЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий - РИА Новости, 01.10.2023
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02:54 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/mchs-1899696336.html
МЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий
МЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий - РИА Новости, 01.10.2023
МЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) совместно с зарубежными коллегами РИА Новости, 01.10.2023
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) совместно с зарубежными коллегами планируют создать электронный справочник Международной организации гражданской обороны (МОГО), содержащий терминологию в области снижения риска бедствий. &quot;Первый проект, который ВНИИ ГОЧС планирует отработать вместе с зарубежными коллегами, - создание электронного справочника МОГО по терминологии в области снижения риска бедствий&quot;, - говорится в сообщении на сайте института.Как пояснила РИА Новости ученый секретарь ВНИИ ГОЧС Ирина Олтян, в настоящее время существует терминология, разработанная ООН, Международной организацией по стандартизации, а также национальными стандартизациями стран-участников МОГО. Однако очень часто, как показывает практика, значения одних и тех же понятий не совпадают. "Предлагаемый институтом электронный справочник терминологии позволит не только объединить уже имеющуюся лексику в области снижения риска бедствий, но и, дополнив, сделать ее понятной, доступной и адекватной в формулировках для всех стран", - подчеркнула Олтян, добавив, что для успешной реализации проекта институт обладает "достаточным опытом научной работы и работы по международной стандартизации". МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ. С МОГО, в том числе числе, тесно взаимодействует ВНИИ ГОЧС. На площадке института в августе 2022 года прошло V заседание комитета руководителей образовательных учреждений государств-членов МОГО, на котором было утверждено положение о созданном научно-образовательном комитете организации. В рамках комитета МОГО планируется содействовать разработке и продвижению наиболее перспективных и актуальных образовательных и научных проектов в области снижения риска бедствий.
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внии гочс, мого, россия, оон
ВНИИ ГОЧС, МОГО, Россия, ООН
МЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий

ВНИИ ГОЧС создаст электронный справочник МОГО по терминологии риска бедствий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) совместно с зарубежными коллегами планируют создать электронный справочник Международной организации гражданской обороны (МОГО), содержащий терминологию в области снижения риска бедствий.
«

"Первый проект, который ВНИИ ГОЧС планирует отработать вместе с зарубежными коллегами, - создание электронного справочника МОГО по терминологии в области снижения риска бедствий", - говорится в сообщении на сайте института.

Как пояснила РИА Новости ученый секретарь ВНИИ ГОЧС Ирина Олтян, в настоящее время существует терминология, разработанная ООН, Международной организацией по стандартизации, а также национальными стандартизациями стран-участников МОГО. Однако очень часто, как показывает практика, значения одних и тех же понятий не совпадают.
"Предлагаемый институтом электронный справочник терминологии позволит не только объединить уже имеющуюся лексику в области снижения риска бедствий, но и, дополнив, сделать ее понятной, доступной и адекватной в формулировках для всех стран", - подчеркнула Олтян, добавив, что для успешной реализации проекта институт обладает "достаточным опытом научной работы и работы по международной стандартизации".
МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
С МОГО, в том числе числе, тесно взаимодействует ВНИИ ГОЧС. На площадке института в августе 2022 года прошло V заседание комитета руководителей образовательных учреждений государств-членов МОГО, на котором было утверждено положение о созданном научно-образовательном комитете организации. В рамках комитета МОГО планируется содействовать разработке и продвижению наиболее перспективных и актуальных образовательных и научных проектов в области снижения риска бедствий.
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