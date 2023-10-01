https://ria.ru/20231001/marsh-1899744003.html

В Варшаве проходит марш оппозиции

В Варшаве проходит марш оппозиции - РИА Новости, 01.10.2023

В Варшаве проходит марш оппозиции

Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:27

2023-10-01T13:27

2023-10-01T17:08

в мире

варшава

польша

дональд туск

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Марш протеста против политики правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) организовал экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск. Он призвал присоединиться к манифестации всех политических противников "Права и справедливости", назвав ее "Маршем миллиона сердец". Туск утверждает, что в акции принимают участие более миллиона человек. Официальной информации о количестве протестующих пока не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, их не менее нескольких десятков тысяч, судя по ширине и длине колонны. В начале июня в Варшаве уже проходил антиправительственный марш, в котором приняли участие до полумиллиона человек. Участники протеста, собравшись на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, намерены пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. В марше участвуют не только жители Варшавы. Организаторы централизованно свозили своих сторонников из других регионов. Участники принесли с собой как национальные флаги Польши, так и символы различных партий и политических объединений. На их плакатах — и политические, и социальные лозунги, которые иногда носят и нецензурный характер. Марширующие заняли проезжую часть некоторых улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало значительные затруднения в дорожном движении. На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее. На этот раз к сторонникам Туска присоединились представители самых различных идеологий — как различного рода политические противники действующей власти, так и сторонники снятия запрета на аборты, антиклерикалы, активисты движения ЛГБТ. Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Согласно результатам последних соцопросов, "Право и справедливость", находящаяся у власти с 2015 года, может ее потерять. Сейчас за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, но оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.

https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

https://ria.ru/20230929/obeschaniya-1899333453.html

варшава

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многотысячный марш польской оппозиции в Варшаве Польская оппозиция проводит в Варшаве многотысячный марш за две недели до выборов. 2023-10-01T13:27 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, варшава, польша, дональд туск, право и справедливость, европейский совет