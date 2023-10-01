Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 01.10.2023 (обновлено: 00:30 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/kredity-1899689935.html
ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов
ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов - РИА Новости, 01.10.2023
ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов
Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:29
2023-10-01T00:30
центральный банк рф (цб рф)
экономика
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950746_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_26362e98d69c00288a519673e0b356a0.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% - банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако уже в третьем квартале лимиты были снижены до 20%. Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование: теперь банки в течение квартала смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов, а также должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток". Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%. Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: самым закредитованным россиянам им разрешено выдавать до 15% микрозаймов, при этом по гражданам с долговой нагрузкой от 50% лимиты аналогичны банковским. ЦБ отмечал, что новые значения лимитов сократят объем предоставленных в четвертом квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы регулирование не изменилось. При этом регулятор считает, что новые меры снизят темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделают структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.
https://ria.ru/20230924/kredity-1898282651.html
https://ria.ru/20230826/zaymy-1892358982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950746_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7270c84810c1baa3812365ca0ee2ba00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, ипотека
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Ипотека
ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов

Банк России ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов на IV квартал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВыдача кредитов
Выдача кредитов - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Выдача кредитов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%.
ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% - банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако уже в третьем квартале лимиты были снижены до 20%.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита
24 сентября, 07:13
Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование: теперь банки в течение квартала смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов, а также должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток".
Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%.
Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: самым закредитованным россиянам им разрешено выдавать до 15% микрозаймов, при этом по гражданам с долговой нагрузкой от 50% лимиты аналогичны банковским.
ЦБ отмечал, что новые значения лимитов сократят объем предоставленных в четвертом квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы регулирование не изменилось. При этом регулятор считает, что новые меры снизят темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделают структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО
26 августа, 10:08
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала