https://ria.ru/20231001/kredity-1899689935.html

ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов

ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов - РИА Новости, 01.10.2023

ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов

Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:29

2023-10-01T00:29

2023-10-01T00:30

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ипотека

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% - банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако уже в третьем квартале лимиты были снижены до 20%. Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование: теперь банки в течение квартала смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов, а также должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток". Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%. Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: самым закредитованным россиянам им разрешено выдавать до 15% микрозаймов, при этом по гражданам с долговой нагрузкой от 50% лимиты аналогичны банковским. ЦБ отмечал, что новые значения лимитов сократят объем предоставленных в четвертом квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы регулирование не изменилось. При этом регулятор считает, что новые меры снизят темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделают структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.

https://ria.ru/20230924/kredity-1898282651.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, ипотека