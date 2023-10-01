https://ria.ru/20231001/kontsert-1899755456.html

Артисты из Тулы выступили в Москве на концерте в поддержку участников СВО

Артисты из Тулы выступили в Москве на концерте в поддержку участников СВО - РИА Новости, 01.10.2023

Артисты из Тулы выступили в Москве на концерте в поддержку участников СВО

Творческие коллективы из Тулы выступили на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) на концерте в поддержку военнослужащих-участников специальной военной РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:51

2023-10-01T14:51

2023-10-01T14:51

тула

евгений попов

россия

тульская область

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Творческие коллективы из Тулы выступили на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) на концерте в поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "На сцене Центрального Дома Российской Армии в рамках проекта "Поет Россия Армии Победу" в поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции состоялось выступление фольклорного ансамбля "Услада" и ансамбля танца "Визави" Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского, которые представили музыкальный спектакль "Когда мы были на войне?", - говорится в сообщении. В основе театрализованной концертной программы были "сказы" писателя Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках. По словам руководителя ансамбля "Услада" Марины Федосеевой, в этом спектакле есть и грусть, и радость Победы, и светлый праздник. "Мы должны сохранить историческую память о той Великой Победе", - сказала она. Творческий коллектив с первых дней своего существования большое внимание уделяет патриотическому воспитанию детей и молодежи. Два раза в год на Куликовом проходят проводы ребят и Тульской, Рязанской, Орловской и других областей на службу в армию. Артисты ансамбля также выступают с музыкальными программами перед военнослужащими-участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в госпиталях. Вместе с ансамблем "Услада" на сцену ЦДРА вышли их творческие партнеры - артисты ансамбля танца "Визави", которые неоднократно выступали в программах международных кинофестивалей и военного кино им. Ю.Н. Озерова, проводившихся в Тульской области, снимались в фильме телеканала "Звезда", посвященном 500-летию Тульского кремля. По словам одной из участниц ансамбля, ее муж сейчас находится в зоне СВО. "Когда я выхожу на сцену, то чувствую какую-то незримую эмоциональную связь с ним, поскольку мы вместе делаем одно дело - защищаем нашу Родину, он на своем месте, я на своем", - сказала она. Проект "Поет Россия Армии Победу" проводится ЦДРА с целью выразить поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России в этом патриотическом настрое. Ранее в рамках проекта выступали Государственный казачий ансамбль "Ставрополье", ансамбль народной музыки "Ватага" из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.

https://ria.ru/20230930/noski-1899627770.html

https://ria.ru/20230925/kontsert-1898575092.html

тула

россия

тульская область

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тула, евгений попов, россия, тульская область