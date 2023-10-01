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В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России - РИА Новости, 01.10.2023
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Туризм
 
17:42 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/kipr-1899779766.html
В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России
В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России - РИА Новости, 01.10.2023
В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России
Власти Северного Кипра ведут переговоры с российской стороной по открытию консульства и прямых авиарейсов, заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:42
2023-10-01T17:42
туризм
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северный кипр
новости - туризм
россия
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Власти Северного Кипра ведут переговоры с российской стороной по открытию консульства и прямых авиарейсов, заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил ранее РИА Новости Эрсин Татар. "Отношения Турции и России отражаются и на ТРСК. Некоторые россияне, которые не могут поехать на Южный Кипр, пытаются приехать в ТРСК. Как они будут сюда добираться? Сейчас они прилетают через Турцию. Но если будет прямой рейс, то они смогут прилетать сюда экономически выгодно и в более короткие сроки. Такая инициатива есть. Я думаю, что в ближайшем будущем прямые рейсы появятся. Учитывая все возможности нового аэропорта Эрджан, у нас есть такие возможности, которых нет в большинстве аэропортов. Я надеюсь, что эти рейсы станут реальностью в момент открытия консульства (России). По этому вопросу ведутся переговоры с Россией", - приводит его слова телеканал A Haber. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
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в мире, северный кипр, новости - туризм, россия
Туризм, В мире, Северный Кипр, Новости - Туризм, Россия
В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России

Северный Кипр ведет переговоры по открытию консульства России и авиарейсах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия
Никосия - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Власти Северного Кипра ведут переговоры с российской стороной по открытию консульства и прямых авиарейсов, заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции).
Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил ранее РИА Новости Эрсин Татар.
"Отношения Турции и России отражаются и на ТРСК. Некоторые россияне, которые не могут поехать на Южный Кипр, пытаются приехать в ТРСК. Как они будут сюда добираться? Сейчас они прилетают через Турцию. Но если будет прямой рейс, то они смогут прилетать сюда экономически выгодно и в более короткие сроки. Такая инициатива есть. Я думаю, что в ближайшем будущем прямые рейсы появятся. Учитывая все возможности нового аэропорта Эрджан, у нас есть такие возможности, которых нет в большинстве аэропортов. Я надеюсь, что эти рейсы станут реальностью в момент открытия консульства (России). По этому вопросу ведутся переговоры с Россией", - приводит его слова телеканал A Haber.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
В МИД прояснили информацию об открытии авиасообщения с Северным Кипром
28 октября 2022, 06:31
 
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