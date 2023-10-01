https://ria.ru/20231001/kipr-1899779766.html

В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России

В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России - РИА Новости, 01.10.2023

В Северном Кипре заявили о переговорах по открытию консульства России

Власти Северного Кипра ведут переговоры с российской стороной по открытию консульства и прямых авиарейсов, заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:42

2023-10-01T17:42

2023-10-01T17:42

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Власти Северного Кипра ведут переговоры с российской стороной по открытию консульства и прямых авиарейсов, заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил ранее РИА Новости Эрсин Татар. "Отношения Турции и России отражаются и на ТРСК. Некоторые россияне, которые не могут поехать на Южный Кипр, пытаются приехать в ТРСК. Как они будут сюда добираться? Сейчас они прилетают через Турцию. Но если будет прямой рейс, то они смогут прилетать сюда экономически выгодно и в более короткие сроки. Такая инициатива есть. Я думаю, что в ближайшем будущем прямые рейсы появятся. Учитывая все возможности нового аэропорта Эрджан, у нас есть такие возможности, которых нет в большинстве аэропортов. Я надеюсь, что эти рейсы станут реальностью в момент открытия консульства (России). По этому вопросу ведутся переговоры с Россией", - приводит его слова телеканал A Haber. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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