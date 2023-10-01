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В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ
В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2023
В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ
Взрыв и пожар произошли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:02
2023-10-01T01:02
2023-10-01T10:07
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Паблики сообщают о сильном взрыве и пожаре в Киеве, в Лесном массиве (жилой микрорайон. — Прим. ред.)", — уточнили в материале.Тревогу в украинской столице не объявляли. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ
Издание "Страна.ua" сообщило о мощном взрыве и пожаре в Киеве