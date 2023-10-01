https://ria.ru/20231001/kiev-1899692093.html

В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ

В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2023

В Киеве после мощного взрыва начался пожар, сообщили СМИ

Взрыв и пожар произошли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T01:02

2023-10-01T01:02

2023-10-01T10:07

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Паблики сообщают о сильном взрыве и пожаре в Киеве, в Лесном массиве (жилой микрорайон. — Прим. ред.)", — уточнили в материале.Тревогу в украинской столице не объявляли. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230930/vzryvy-1899686023.html

киев

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киев, вооруженные силы рф, в мире