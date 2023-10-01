Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека
Причиной пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека, стала случайность
© AP Photo / Farid AbdulwahedЛюди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак
© AP Photo / Farid Abdulwahed
Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак
ТУНИС, 1 окт — РИА Новости. Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за несчастного случая, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на членов комиссии.
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"Пожар произошел случайно", — цитирует телеканал слова советника главы МВД Ирака.
По данным комиссии, в пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере страны погибли 107 человек, 82 пострадали. Согласно выводам следователей, причиной возгорания стала пиротехника.
Ранее стало известно, что органы безопасности Ирака задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе, в том числе владельца зала для торжеств в округе Аль-Хамдания. По данным МВД, в момент пожара в зале находились около 900 человек.
Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы, пожар возник из-за перехода огня от пиротехники на свисавший с потолка нарядный балдахин.