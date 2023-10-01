https://ria.ru/20231001/irak-1899756660.html

Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека

Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека - РИА Новости, 01.10.2023

Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека

Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:03

2023-10-01T15:03

2023-10-01T15:17

в мире

ирак

найнава (мухафаза)

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ТУНИС, 1 окт — РИА Новости. Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за несчастного случая, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на членов комиссии. "Пожар произошел случайно", — цитирует телеканал слова советника главы МВД Ирака.По данным комиссии, в пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере страны погибли 107 человек, 82 пострадали. Согласно выводам следователей, причиной возгорания стала пиротехника. Ранее стало известно, что органы безопасности Ирака задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе, в том числе владельца зала для торжеств в округе Аль-Хамдания. По данным МВД, в момент пожара в зале находились около 900 человек. Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы, пожар возник из-за перехода огня от пиротехники на свисавший с потолка нарядный балдахин.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898959558.html

ирак

найнава (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирак, найнава (мухафаза)