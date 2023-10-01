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Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека - РИА Новости, 01.10.2023
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15:03 01.10.2023 (обновлено: 15:17 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/irak-1899756660.html
Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека
Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека - РИА Новости, 01.10.2023
Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека
Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:03
2023-10-01T15:17
в мире
ирак
найнава (мухафаза)
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ТУНИС, 1 окт — РИА Новости. Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за несчастного случая, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на членов комиссии. &quot;Пожар произошел случайно&quot;, — цитирует телеканал слова советника главы МВД Ирака.По данным комиссии, в пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере страны погибли 107 человек, 82 пострадали. Согласно выводам следователей, причиной возгорания стала пиротехника. Ранее стало известно, что органы безопасности Ирака задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе, в том числе владельца зала для торжеств в округе Аль-Хамдания. По данным МВД, в момент пожара в зале находились около 900 человек. Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы, пожар возник из-за перехода огня от пиротехники на свисавший с потолка нарядный балдахин.
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в мире, ирак, найнава (мухафаза)
В мире, Ирак, Найнава (мухафаза)
Названа причина пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека

Причиной пожара на свадьбе в Ираке, где погибли 102 человека, стала случайность

© AP Photo / Farid AbdulwahedЛюди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак
Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Farid Abdulwahed
Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак
Читать ria.ru в
ТУНИС, 1 окт — РИА Новости. Следственная комиссия, созданная в Ираке для расследования обстоятельств пожара на свадьбе в Аль-Хамдании, пришла к выводу, что трагедия возникла из-за несчастного случая, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на членов комиссии.
«

"Пожар произошел случайно", — цитирует телеканал слова советника главы МВД Ирака.

По данным комиссии, в пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере страны погибли 107 человек, 82 пострадали. Согласно выводам следователей, причиной возгорания стала пиротехника.
Ранее стало известно, что органы безопасности Ирака задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе, в том числе владельца зала для торжеств в округе Аль-Хамдания. По данным МВД, в момент пожара в зале находились около 900 человек.
Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы, пожар возник из-за перехода огня от пиротехники на свисавший с потолка нарядный балдахин.
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
27 сентября, 14:52
 
В миреИракНайнава (мухафаза)
 
 
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