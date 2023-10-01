Рейтинг@Mail.ru
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 01.10.2023 (обновлено: 19:48 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/grem-1899792846.html
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана - РИА Новости, 01.10.2023
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана
Американский сенатор Линдси Грэм считает, что прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:42
2023-10-01T19:48
в мире
украина
афганистан
сша
линдси грэм
джо байден
нэнси пелоси
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм считает, что прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS."Если мы отключим (прекратим поддерживать - ред.) Украину, это будет в 10 раз хуже Афганистана", - заявил Грэм.В частности, Грэм полагает, что от прекращения американской помощи Киеву пострадает Тайвань. "Прекращение финансирования Украины является смертным приговором для Тайваня", - сказал сенатор. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899732348.html
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
украина
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d249692e32b70d484af6adac52f6210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, афганистан, сша, линдси грэм, джо байден, нэнси пелоси, оон, талибан, нато
В мире, Украина, Афганистан, США, Линдси Грэм, Джо Байден, Нэнси Пелоси, ООН, Талибан, НАТО
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана

Сенатор Грэм: последствия остановки помощи Киеву будут хуже ухода из Афганистана

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм считает, что прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
«
"Если мы отключим (прекратим поддерживать - ред.) Украину, это будет в 10 раз хуже Афганистана", - заявил Грэм.
В частности, Грэм полагает, что от прекращения американской помощи Киеву пострадает Тайвань.
"Прекращение финансирования Украины является смертным приговором для Тайваня", - сказал сенатор.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
США снижают объемы военной помощи Киеву, считает эксперт
Вчера, 14:19
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США
Вчера, 11:34
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине
Вчера, 18:46
 
В миреУкраинаАфганистанСШАЛиндси ГрэмДжо БайденНэнси ПелосиООНТалибанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала