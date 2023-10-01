https://ria.ru/20231001/grem-1899792846.html

Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана

Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана - РИА Новости, 01.10.2023

Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T19:42

2023-10-01T19:42

2023-10-01T19:48

в мире

украина

афганистан

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм считает, что прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS."Если мы отключим (прекратим поддерживать - ред.) Украину, это будет в 10 раз хуже Афганистана", - заявил Грэм.В частности, Грэм полагает, что от прекращения американской помощи Киеву пострадает Тайвань. "Прекращение финансирования Украины является смертным приговором для Тайваня", - сказал сенатор. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899732348.html

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

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Наталья Макарова

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