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В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников - РИА Новости, 01.10.2023
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09:23 01.10.2023 (обновлено: 11:01 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/gosduma-1899712455.html
В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников
В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников - РИА Новости, 01.10.2023
В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:23
2023-10-01T11:01
россия
сергей гаврилов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не делать. "Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны", - сообщил Гаврилов. Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения, отметил он, добавив, что, по мнению этого ведомства, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта – гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства. "Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом", - сообщил депутат. При этом налоговые органы узнают о наличии таких зарегистрированных капитальных построек на земельных участках граждан из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого как раз занимается Росреестр, рассказал Гаврилов. "Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров", - также добавил он.
https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1891804953.html
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россия, сергей гаврилов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество
Россия, Сергей Гаврилов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество
В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников

В Думе рассказали, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дачный участок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не делать.
"Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны", - сообщил Гаврилов.
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Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения, отметил он, добавив, что, по мнению этого ведомства, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта – гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.
"Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом", - сообщил депутат.
При этом налоговые органы узнают о наличии таких зарегистрированных капитальных построек на земельных участках граждан из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого как раз занимается Росреестр, рассказал Гаврилов.
"Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров", - также добавил он.
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РоссияСергей ГавриловФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
 
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