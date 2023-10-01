https://ria.ru/20231001/germaniya-1899739765.html
"Позор": разведчик осудил Германию за решение по Украине
"Позор": разведчик осудил Германию за решение по Украине - РИА Новости, 01.10.2023
"Позор": разведчик осудил Германию за решение по Украине
Германия должна чувствовать себя виноватой из-за оказания военной помощи Украине, заявил в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche бывший американский... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:46
2023-10-01T12:46
2023-10-01T12:46
в мире
германия
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.Германия должна чувствовать себя виноватой из-за оказания военной помощи Украине, заявил в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche бывший американский разведчик Скотт Риттер."Горькая правда заключается в том, что Германия так полностью и не избавилась от своего нацистского прошлого. Если бы она это сделала, немецкое правительство не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских. Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: "нет мы не будем этого делать", – возмутился он.Риттер также подчеркнул, что в случае эскалации конфликта Германия даже не сможет мобилизовать свою армию, потому что от нее ничего не осталось.Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью медиагруппе Funke, что считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными. Она выступает за скорейшую их отправку на Украину.
https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html
https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Позор": разведчик осудил Германию за решение по Украине
Экс-разведчик Риттер: Германии должно быть стыдно за отправку оружия на Украину