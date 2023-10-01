https://ria.ru/20231001/germaniya-1899697031.html

Будет война. В США вынесли Германии приговор

Будет война. В США вынесли Германии приговор - РИА Новости, 01.10.2023

Будет война. В США вынесли Германии приговор

Решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:10

2023-10-01T03:10

2023-10-01T04:21

специальная военная операция на украине

в мире

германия

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скотт риттер

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борис писториус

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными."Если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое с самого начала предназначалось бы для нанесения удара по американской земле, то мы (США. — Прим. ред.) сравняли бы Иран с землей <…>. Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий", — заявил эксперт.По мнению Риттера, война приходит к тем, кто ее жаждет, а Германия навлекает на себя беды своими же действиями."Зло ходит по земле, и иногда добрым людям приходится противостоять ему, применяя силу. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину – это зло. Россия ведет с ним экзистенциальную борьбу. Решение Германии по (ракетам. — Прим. ред.) Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла", — отметил аналитик.Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html

германия

украина

сша

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в мире, германия, украина, сша, скотт риттер, степан бандера, борис писториус, вооруженные силы украины, нато