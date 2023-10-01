https://ria.ru/20231001/gaz-1899799369.html

В Тюменской области в жилом доме взорвался газ

В Тюменской области в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 01.10.2023

В Тюменской области в жилом доме взорвался газ

Взрыв газа в одной из квартир на последнем этаже жилого многоквартирного дома произошел в городе Тобольске Тюменской области, есть пострадавший, сообщает... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T20:53

2023-10-01T20:53

2023-10-01T21:29

происшествия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тобольск

россия

жилье

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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Взрыв газа в одной из квартир на последнем этаже жилого многоквартирного дома произошел в городе Тобольске Тюменской области, есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск, улица Семена Ремезова, д. 3А. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека. По предварительным данным, пострадал один человек", - указано в сообщении.Отмечается, что пожар перешел на кровлю жилого дома. Сейчас на месте происшествия работают 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Все жильцы эвакуированы. Глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале сообщил, что организованы оперативный штаб и автобус для временного пребывания жильцов, решается вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей 98 квартир.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899773652.html

тюменская область

тобольск

россия

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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобольск, россия, жилье