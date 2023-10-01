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НДС на гамбургеры в России вырос вдвое - РИА Новости, 01.10.2023
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00:35 01.10.2023 (обновлено: 00:39 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/gamburgery-1899690238.html
НДС на гамбургеры в России вырос вдвое
НДС на гамбургеры в России вырос вдвое - РИА Новости, 01.10.2023
НДС на гамбургеры в России вырос вдвое
Налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже на территории России гамбургеров и чизбургеров с 1 октября увеличивается вдвое – теперь он будет взиматься по... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:35
2023-10-01T00:39
россия
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже на территории России гамбургеров и чизбургеров с 1 октября увеличивается вдвое – теперь он будет взиматься по полной ставке 20% вместо применявшихся ранее льготных 10%. НДС – это федеральный налог, который является одним из основных для дохода федерального бюджета. Сейчас действуют три ставки этого налога, базовой является ставка в 20%, а для ряда товаров и услуг действуют льготные: 0% - для товаров, направляемых на экспорт, и 10% - для социально значимых товаров, таких как хлеб, молоко, яйца, сахар, соль, крупы, мясо, детское питание, медицинские изделия. С 1 октября вступает в силу норма, согласно которой "кулинарные изделия вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)" больше не будут относиться к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, в отношении которых действует пониженная ставка налога. Теперь эти изделия относятся к категории "продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)", в отношении которых применяется полная ставка НДС 20%.
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россия, экономика
Россия, Экономика
НДС на гамбургеры в России вырос вдвое

В России с 1 октября НДС на гамбургеры вырос с 10 до 20 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже на территории России гамбургеров и чизбургеров с 1 октября увеличивается вдвое – теперь он будет взиматься по полной ставке 20% вместо применявшихся ранее льготных 10%.
НДС – это федеральный налог, который является одним из основных для дохода федерального бюджета. Сейчас действуют три ставки этого налога, базовой является ставка в 20%, а для ряда товаров и услуг действуют льготные: 0% - для товаров, направляемых на экспорт, и 10% - для социально значимых товаров, таких как хлеб, молоко, яйца, сахар, соль, крупы, мясо, детское питание, медицинские изделия.
С 1 октября вступает в силу норма, согласно которой "кулинарные изделия вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)" больше не будут относиться к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, в отношении которых действует пониженная ставка налога.
Теперь эти изделия относятся к категории "продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)", в отношении которых применяется полная ставка НДС 20%.
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