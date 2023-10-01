СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море
Telegraph: Британия изучает возможность отправки флота в Черное море
© AP Photo / Georgian Interior MinistryБританский эсминец Defender в Черном море
© AP Photo / Georgian Interior Ministry
Британский эсминец Defender в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания изучает, какую "роль" ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.
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"Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что (эти. — Прим. ред.) воды являются международными", — сказал он.
По словам министра, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.
Как пишет Telegraph, Великобритания готовится играть более активную роль в "помощи" Украине для якобы "защиты" от России в Черном море.
В статье отмечается, что высказывания министра знаменуют собой изменение подхода британского правительства к публичному обсуждению своего военного участия в конфликте, при этом предложение военно-морской поддержки Киеву привело бы к "значительной эскалации" в вопросе вовлеченности Лондона.
Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы торговые суда, которые бы следовали по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.
Бывший командующий войсками альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявлял, что Штаты и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.