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СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море - РИА Новости, 01.10.2023
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06:53 01.10.2023 (обновлено: 08:45 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html
СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море
СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море
Великобритания изучает, какую "роль" ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море, заявил глава минобороны Соединенного... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:53
2023-10-01T08:45
в мире
черное море
россия
великобритания
грант шаппс
владимир зеленский
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания изучает, какую "роль" ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.&quot;Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что (эти. — Прим. ред.) воды являются международными&quot;, — сказал он.По словам министра, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.Как пишет Telegraph, Великобритания готовится играть более активную роль в "помощи" Украине для якобы "защиты" от России в Черном море. В статье отмечается, что высказывания министра знаменуют собой изменение подхода британского правительства к публичному обсуждению своего военного участия в конфликте, при этом предложение военно-морской поддержки Киеву привело бы к "значительной эскалации" в вопросе вовлеченности Лондона.Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы торговые суда, которые бы следовали по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.Бывший командующий войсками альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявлял, что Штаты и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html
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в мире, черное море, россия, великобритания, грант шаппс, владимир зеленский, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато
В мире, Черное море, Россия, Великобритания, Грант Шаппс, Владимир Зеленский, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО
СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море

Telegraph: Британия изучает возможность отправки флота в Черное море

© AP Photo / Georgian Interior MinistryБританский эсминец Defender в Черном море
Британский эсминец Defender в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Georgian Interior Ministry
Британский эсминец Defender в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания изучает, какую "роль" ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.
«

"Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что (эти. — Прим. ред.) воды являются международными", — сказал он.

По словам министра, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.
Как пишет Telegraph, Великобритания готовится играть более активную роль в "помощи" Украине для якобы "защиты" от России в Черном море.
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В статье отмечается, что высказывания министра знаменуют собой изменение подхода британского правительства к публичному обсуждению своего военного участия в конфликте, при этом предложение военно-морской поддержки Киеву привело бы к "значительной эскалации" в вопросе вовлеченности Лондона.
Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы торговые суда, которые бы следовали по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.
Бывший командующий войсками альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявлял, что Штаты и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
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В миреЧерное мореРоссияВеликобританияГрант ШаппсВладимир ЗеленскийДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТО
 
 
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