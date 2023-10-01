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Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино - РИА Новости, 01.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.10.2023 (обновлено: 08:08 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/filmy-1898554223.html
Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино
Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино - РИА Новости, 01.10.2023
Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино
Миллионы советских людей подпевали танцору диско Джимми, переживали, встретятся ли близняшки Зита и Гита, сможет ли инспектор Тхакур навести порядок. Как... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:00
2023-10-01T08:08
культура
кино и сериалы
индия
дэнни бойл
знаменитости
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Миллионы советских людей подпевали танцору диско Джимми, переживали, встретятся ли близняшки Зита и Гита, сможет ли инспектор Тхакур навести порядок. Как сложилась судьба звезд Болливуда, создавших эти кинообразы, — в материале РИА Новости."Танцор диско": 300 ролей Митхуна ЧакрабортиМузыкальный фильм Баббара Субхаша "Танцор диско" первыми в Союзе увидели гости Московского международного кинофестиваля 40 лет назад. В широкий прокат мелодрама вышла позже, в 1984-м, и стала восьмой по посещаемости среди зарубежных картин: ее посмотрели более 60 миллионов человек.Лента о превращении уличного артиста Анила в суперзвезду Джимми так понравилась, что песню Jimmy Jimmy Aaja знали все. Как и исполнителя главной роли, Митхуна Чакраборти.Чакраборти, можно сказать, сыграл самого себя: выходцу из небогатой семьи было непросто пробиться в кино. Сегодня за плечами 73-летнего актера свыше 300 ролей и он продолжает сниматься: в 2021 году вышел хоррор с его участием "12 часов". Кинозвезда — отец троих сыновей и приемной девочки, которую он нашел в мусорном контейнере."Зита и Гита": с киноэкрана в парламентИстория разлученных близняшек Зиты и Гиты в 1976-м собрала в советских кинозалах свыше 55 миллионов зрителей. Обе главные роли в картине Рамеша Сиппи сыграла танцовщица Хема Малини. Это один из почти сорока фильмов, где она работала в паре с супругом — Дхармендрой.Кинематографическая судьба Малини сложилась удачно: более 160 ролей, а также режиссерские и продюсерские проекты. В 2000-е она занялась политикой: заседала в верхней и нижней палатах парламента Индии и даже была генеральным секретарем Индийской народной партии в 2010-2011 годах. Сейчас красавице 74 года.Обе дочери Малини и Дхармендры — Эша и Ахана — занимались танцами, Эша снимается в кино."Месть и закон": две влюбленные парыСпустя три года советский зритель увидел другой совместный проект Малини, Дхармендры и режиссера Сиппи — приключенческий фильм "Месть и закон". Картину делали два с половиной года, превысив бюджет из-за перфекционизма Сиппи, не раз переснимавшего сцены, и многочисленных вечеринок для актеров.На съемках этого карри-вестерна Малини и Дхармендра поняли, что влюблены. Однако первая супруга актера, на которой он женился в 19 лет по настоянию родителей, не хотела давать развод. Говорили, ему пришлось сменить религию, чтобы узаконить отношения с партнершей по киноэкрану.Роль благородного вора Виру — одна из более чем 300 в фильмографии 87-летнего Дхармендры. Легенда индийского кино и сейчас снимается, а также продюсирует фильмы. Он был судьей в шоу "У Индии есть таланты", строил политическую карьеру. Но главной своей ценностью он считает семью.Друга Виру Джая сыграл "болливудский Аль Пачино" — Амитабх Баччан. В свои 80 он по-прежнему в кадре: в прошлом году в Индии вышел триллер "Полоса 34" с его участием. Кроме того, актер занимается благотворительностью, был послом доброй воли ЮНИСЕФ, депутатом, лицом кампании "Спасите наших тигров", информировал население о ковиде.С 1973-го Баччан женат на Джае Бхадури, которая сыграла невестку полицейского инспектора Тхакура в картине "Месть и закон". Они вырастили двоих детей, сын Абхишек пошел по стопам родителей."Мое имя Клоун": семейный подрядИндийское кино невозможно представить без династии Капуров, самый прославленный представитель которой — актер и режиссер Радж Капур (1924-1988), "индийский Чарли Чаплин".Его мелодрама "Мое имя Клоун" в советский прокат вышла в 1972-м в трех сериях, собрав аудиторию в 29 миллионов человек.Он сам сыграл главную роль, клоуна Раджу, дающего финальное представление для трех любимых женщин: школьной учительницы, советской циркачки и девушки-сироты, бросившей его ради актерской карьеры. А молодого Раджу — сын Капура Риши (1952-2020), также сделавший достойную карьеру в Болливуде."Миллионер из трущоб": Индия в объективе ЗападаПостсоветскому зрителю индийский колорит нравится меньше. Исключение — криминальная драма "Миллионер из трущоб", снятая британцем Дэнни Бойлом и его индийской коллегой Лавлин Тандан в 2008-м.Это экранизация романа "Вопрос — ответ" индийского писателя Викаса Сварупа о необразованном парне из трущоб Мумбая Джамале Малике, который чудом доходит до финала интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером?". Фильм получил восемь "Оскаров", включая награды в ключевых категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", и принес мировую известность исполнителям главных ролей — британцу индийского происхождения Деву Пателю и индийской фотомодели Фриде Пинто.
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кино и сериалы, индия, дэнни бойл, знаменитости
Культура, Кино и сериалы, Индия, Дэнни Бойл, Знаменитости

Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино

© Иллюстрация РИА НовостиИндийское кино
Индийское кино - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Миллионы советских людей подпевали танцору диско Джимми, переживали, встретятся ли близняшки Зита и Гита, сможет ли инспектор Тхакур навести порядок. Как сложилась судьба звезд Болливуда, создавших эти кинообразы, — в материале РИА Новости.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "Танцор диско"
Кадр из фильма Танцор диско
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "Танцор диско"

"Танцор диско": 300 ролей Митхуна Чакраборти

Музыкальный фильм Баббара Субхаша "Танцор диско" первыми в Союзе увидели гости Московского международного кинофестиваля 40 лет назад. В широкий прокат мелодрама вышла позже, в 1984-м, и стала восьмой по посещаемости среди зарубежных картин: ее посмотрели более 60 миллионов человек.
Лента о превращении уличного артиста Анила в суперзвезду Джимми так понравилась, что песню Jimmy Jimmy Aaja знали все. Как и исполнителя главной роли, Митхуна Чакраборти.
© B. Subhash Movie Unit (1982)Кадр из фильма "Танцор диско"
Кадр из фильма Танцор диско
© B. Subhash Movie Unit (1982)
Кадр из фильма "Танцор диско"
Чакраборти, можно сказать, сыграл самого себя: выходцу из небогатой семьи было непросто пробиться в кино. Сегодня за плечами 73-летнего актера свыше 300 ролей и он продолжает сниматься: в 2021 году вышел хоррор с его участием "12 часов". Кинозвезда — отец троих сыновей и приемной девочки, которую он нашел в мусорном контейнере.

"Зита и Гита": с киноэкрана в парламент

История разлученных близняшек Зиты и Гиты в 1976-м собрала в советских кинозалах свыше 55 миллионов зрителей. Обе главные роли в картине Рамеша Сиппи сыграла танцовщица Хема Малини. Это один из почти сорока фильмов, где она работала в паре с супругом — Дхармендрой.
© NH Studioz (1972)Кадр из фильма "Зита и Гита"
Кадр из фильма Зита и Гита
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
1 из 3
© NH Studioz (1972)Кадр из фильма "Зита и Гита"
Кадр из фильма Зита и Гита
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
2 из 3
© NH Studioz (1972)Кадр из фильма "Зита и Гита"
Кадр из фильма Зита и Гита
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
3 из 3
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
1 из 3
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
2 из 3
Кадр из фильма "Зита и Гита"
© NH Studioz (1972)
3 из 3
Кинематографическая судьба Малини сложилась удачно: более 160 ролей, а также режиссерские и продюсерские проекты. В 2000-е она занялась политикой: заседала в верхней и нижней палатах парламента Индии и даже была генеральным секретарем Индийской народной партии в 2010-2011 годах. Сейчас красавице 74 года.
© AP Photo / Rajesh NirgudeБолливудская актриса Хема Малини
Болливудская актриса Хема Малини - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Rajesh Nirgude
Болливудская актриса Хема Малини
Обе дочери Малини и Дхармендры — Эша и Ахана — занимались танцами, Эша снимается в кино.

"Месть и закон": две влюбленные пары

Спустя три года советский зритель увидел другой совместный проект Малини, Дхармендры и режиссера Сиппи — приключенческий фильм "Месть и закон". Картину делали два с половиной года, превысив бюджет из-за перфекционизма Сиппи, не раз переснимавшего сцены, и многочисленных вечеринок для актеров.
© Sippy Films Pvt. Ltd. (1975)Кадр из фильма "Месть и закон"
Кадр из фильма Месть и закон
© Sippy Films Pvt. Ltd. (1975)
Кадр из фильма "Месть и закон"
На съемках этого карри-вестерна Малини и Дхармендра поняли, что влюблены. Однако первая супруга актера, на которой он женился в 19 лет по настоянию родителей, не хотела давать развод. Говорили, ему пришлось сменить религию, чтобы узаконить отношения с партнершей по киноэкрану.
Роль благородного вора Виру — одна из более чем 300 в фильмографии 87-летнего Дхармендры. Легенда индийского кино и сейчас снимается, а также продюсирует фильмы. Он был судьей в шоу "У Индии есть таланты", строил политическую карьеру. Но главной своей ценностью он считает семью.
© Public DomainАктер Дхармендра в молодости
Актёр Дхармендра в молодости
© Public Domain
Актер Дхармендра в молодости
Друга Виру Джая сыграл "болливудский Аль Пачино" — Амитабх Баччан. В свои 80 он по-прежнему в кадре: в прошлом году в Индии вышел триллер "Полоса 34" с его участием. Кроме того, актер занимается благотворительностью, был послом доброй воли ЮНИСЕФ, депутатом, лицом кампании "Спасите наших тигров", информировал население о ковиде.
© AP Photo / Rajanish KakadeИндийский актер Амитабх Баччан
Индийский актер Амитабх Баччан
Индийский актер Амитабх Баччан
© AP Photo / Rajanish Kakade
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмитабх Баччан (слева) и Леонардо Ди Каприо на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах
Амитабх Баччан и Леонардо Ди Каприо на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах
Амитабх Баччан (слева) и Леонардо Ди Каприо на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 3
© AP Photo / Vincent YuБолливудская актриса Джая Бхадури
Болливудская актриса Джая Бхадури
Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
3 из 3
Индийский актер Амитабх Баччан
© AP Photo / Rajanish Kakade
1 из 3
Амитабх Баччан (слева) и Леонардо Ди Каприо на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 3
Болливудская актриса Джая Бхадури
© AP Photo / Vincent Yu
3 из 3
С 1973-го Баччан женат на Джае Бхадури, которая сыграла невестку полицейского инспектора Тхакура в картине "Месть и закон". Они вырастили двоих детей, сын Абхишек пошел по стопам родителей.

"Мое имя Клоун": семейный подряд

Индийское кино невозможно представить без династии Капуров, самый прославленный представитель которой — актер и режиссер Радж Капур (1924-1988), "индийский Чарли Чаплин".
© R.K. Films Ltd. (1970)Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
Кадр из фильма Мое имя Клоун
Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
© R.K. Films Ltd. (1970)
1 из 2
© R.K. Films Ltd. (1970)Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
Кадр из фильма Мое имя Клоун
Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
© R.K. Films Ltd. (1970)
2 из 2
Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
© R.K. Films Ltd. (1970)
1 из 2
Кадр из фильма "Мое имя Клоун"
© R.K. Films Ltd. (1970)
2 из 2
Его мелодрама "Мое имя Клоун" в советский прокат вышла в 1972-м в трех сериях, собрав аудиторию в 29 миллионов человек.
Он сам сыграл главную роль, клоуна Раджу, дающего финальное представление для трех любимых женщин: школьной учительницы, советской циркачки и девушки-сироты, бросившей его ради актерской карьеры. А молодого Раджу — сын Капура Риши (1952-2020), также сделавший достойную карьеру в Болливуде.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Известный индийский актер и режиссер Радж Капур с сыновьями Рандхиром, Радживом и Риши на XIII Московском международном кинофестивале

Известный индийский актер и режиссер Радж Капур с сыновьями Рандхиром, Радживом и Риши на XIII Московском Международном кинофестивале. 1983 год

Известный индийский актер и режиссер Радж Капур с сыновьями Рандхиром, Радживом и Риши на XIII Московском международном кинофестивале

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

IX Московский международный кинофестиваль. Гости и участники фестиваля во время посещения киностудии "Мосфильм". Индийский актер Радж Капур угощает гостей чаем

Гости и участники фестиваля во время посещения киностудии Мосфильм. Индийский актер Радж Капур угощает гостей чаем. 1975 год

IX Московский международный кинофестиваль. Гости и участники фестиваля во время посещения киностудии "Мосфильм". Индийский актер Радж Капур угощает гостей чаем

© РИА Новости / Владимир Акимов
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2 из 2

Известный индийский актер и режиссер Радж Капур с сыновьями Рандхиром, Радживом и Риши на XIII Московском международном кинофестивале

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 2

IX Московский международный кинофестиваль. Гости и участники фестиваля во время посещения киностудии "Мосфильм". Индийский актер Радж Капур угощает гостей чаем

© РИА Новости / Владимир Акимов
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2 из 2

"Миллионер из трущоб": Индия в объективе Запада

Постсоветскому зрителю индийский колорит нравится меньше. Исключение — криминальная драма "Миллионер из трущоб", снятая британцем Дэнни Бойлом и его индийской коллегой Лавлин Тандан в 2008-м.
© Celador Films (2008)Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
Кадр из фильма Миллионер из трущоб
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
1 из 4
© Celador Films (2008)Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
Кадр из фильма Миллионер из трущоб
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
2 из 4
© Celador Films (2008)Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
Кадр из фильма Миллионер из трущоб
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
3 из 4
© Celador Films (2008)Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
Кадр из фильма Миллионер из трущоб
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
4 из 4
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
1 из 4
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
2 из 4
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
3 из 4
Кадр из фильма "Миллионер из трущоб" (2008)
© Celador Films (2008)
4 из 4
Это экранизация романа "Вопрос — ответ" индийского писателя Викаса Сварупа о необразованном парне из трущоб Мумбая Джамале Малике, который чудом доходит до финала интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером?". Фильм получил восемь "Оскаров", включая награды в ключевых категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", и принес мировую известность исполнителям главных ролей — британцу индийского происхождения Деву Пателю и индийской фотомодели Фриде Пинто.
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
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16 августа, 08:00
 
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