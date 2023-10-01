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Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино

Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино - РИА Новости, 01.10.2023

Звезды Болливуда: что стало с легендами индийского кино

Миллионы советских людей подпевали танцору диско Джимми, переживали, встретятся ли близняшки Зита и Гита, сможет ли инспектор Тхакур навести порядок. Как... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:08

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Миллионы советских людей подпевали танцору диско Джимми, переживали, встретятся ли близняшки Зита и Гита, сможет ли инспектор Тхакур навести порядок. Как сложилась судьба звезд Болливуда, создавших эти кинообразы, — в материале РИА Новости."Танцор диско": 300 ролей Митхуна ЧакрабортиМузыкальный фильм Баббара Субхаша "Танцор диско" первыми в Союзе увидели гости Московского международного кинофестиваля 40 лет назад. В широкий прокат мелодрама вышла позже, в 1984-м, и стала восьмой по посещаемости среди зарубежных картин: ее посмотрели более 60 миллионов человек.Лента о превращении уличного артиста Анила в суперзвезду Джимми так понравилась, что песню Jimmy Jimmy Aaja знали все. Как и исполнителя главной роли, Митхуна Чакраборти.Чакраборти, можно сказать, сыграл самого себя: выходцу из небогатой семьи было непросто пробиться в кино. Сегодня за плечами 73-летнего актера свыше 300 ролей и он продолжает сниматься: в 2021 году вышел хоррор с его участием "12 часов". Кинозвезда — отец троих сыновей и приемной девочки, которую он нашел в мусорном контейнере."Зита и Гита": с киноэкрана в парламентИстория разлученных близняшек Зиты и Гиты в 1976-м собрала в советских кинозалах свыше 55 миллионов зрителей. Обе главные роли в картине Рамеша Сиппи сыграла танцовщица Хема Малини. Это один из почти сорока фильмов, где она работала в паре с супругом — Дхармендрой.Кинематографическая судьба Малини сложилась удачно: более 160 ролей, а также режиссерские и продюсерские проекты. В 2000-е она занялась политикой: заседала в верхней и нижней палатах парламента Индии и даже была генеральным секретарем Индийской народной партии в 2010-2011 годах. Сейчас красавице 74 года.Обе дочери Малини и Дхармендры — Эша и Ахана — занимались танцами, Эша снимается в кино."Месть и закон": две влюбленные парыСпустя три года советский зритель увидел другой совместный проект Малини, Дхармендры и режиссера Сиппи — приключенческий фильм "Месть и закон". Картину делали два с половиной года, превысив бюджет из-за перфекционизма Сиппи, не раз переснимавшего сцены, и многочисленных вечеринок для актеров.На съемках этого карри-вестерна Малини и Дхармендра поняли, что влюблены. Однако первая супруга актера, на которой он женился в 19 лет по настоянию родителей, не хотела давать развод. Говорили, ему пришлось сменить религию, чтобы узаконить отношения с партнершей по киноэкрану.Роль благородного вора Виру — одна из более чем 300 в фильмографии 87-летнего Дхармендры. Легенда индийского кино и сейчас снимается, а также продюсирует фильмы. Он был судьей в шоу "У Индии есть таланты", строил политическую карьеру. Но главной своей ценностью он считает семью.Друга Виру Джая сыграл "болливудский Аль Пачино" — Амитабх Баччан. В свои 80 он по-прежнему в кадре: в прошлом году в Индии вышел триллер "Полоса 34" с его участием. Кроме того, актер занимается благотворительностью, был послом доброй воли ЮНИСЕФ, депутатом, лицом кампании "Спасите наших тигров", информировал население о ковиде.С 1973-го Баччан женат на Джае Бхадури, которая сыграла невестку полицейского инспектора Тхакура в картине "Месть и закон". Они вырастили двоих детей, сын Абхишек пошел по стопам родителей."Мое имя Клоун": семейный подрядИндийское кино невозможно представить без династии Капуров, самый прославленный представитель которой — актер и режиссер Радж Капур (1924-1988), "индийский Чарли Чаплин".Его мелодрама "Мое имя Клоун" в советский прокат вышла в 1972-м в трех сериях, собрав аудиторию в 29 миллионов человек.Он сам сыграл главную роль, клоуна Раджу, дающего финальное представление для трех любимых женщин: школьной учительницы, советской циркачки и девушки-сироты, бросившей его ради актерской карьеры. А молодого Раджу — сын Капура Риши (1952-2020), также сделавший достойную карьеру в Болливуде."Миллионер из трущоб": Индия в объективе ЗападаПостсоветскому зрителю индийский колорит нравится меньше. Исключение — криминальная драма "Миллионер из трущоб", снятая британцем Дэнни Бойлом и его индийской коллегой Лавлин Тандан в 2008-м.Это экранизация романа "Вопрос — ответ" индийского писателя Викаса Сварупа о необразованном парне из трущоб Мумбая Джамале Малике, который чудом доходит до финала интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером?". Фильм получил восемь "Оскаров", включая награды в ключевых категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", и принес мировую известность исполнителям главных ролей — британцу индийского происхождения Деву Пателю и индийской фотомодели Фриде Пинто.

https://ria.ru/20230816/serialy-1890182326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы, индия, дэнни бойл, знаменитости