https://ria.ru/20231001/evropa-1899767587.html
На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа
На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа - РИА Новости, 01.10.2023
На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа
На крупнейшем в Европе месторождении газа в нидерландском Гронингене завершили добычу голубого топлива, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:14
2023-10-01T16:14
2023-10-01T22:40
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ГААГА, 1 окт — РИА Новости. На крупнейшем в Европе месторождении газа в нидерландском Гронингене завершили добычу голубого топлива, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)."Сегодня <..> в шесть часов утра газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе", — сообщил телеканал.Прекращение работы объекта стало окончанием добычи газа в северной провинции Нидерландов спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения.Решение приняли из-за риска землетрясений. Но, как сообщалось ранее, скважины могут открыть в следующем году — в случае очень холодной зимы.Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов открыли в 1959 году, его разработка началась в 1963-м. Начальные извлекаемые запасы голубого топлива составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение было основным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на нем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, нидерланды, в мире
Европа, Нидерланды, В мире
На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа
Нидерланды закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене
ГААГА, 1 окт — РИА Новости.
На крупнейшем в Европе месторождении газа в нидерландском Гронингене завершили добычу голубого топлива, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация
(NOS).
«
"Сегодня <..> в шесть часов утра газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе", — сообщил телеканал.
Прекращение работы объекта стало окончанием добычи газа в северной провинции Нидерландов спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения.
Решение приняли из-за риска землетрясений. Но, как сообщалось ранее, скважины могут открыть в следующем году — в случае очень холодной зимы.
Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов открыли в 1959 году, его разработка началась в 1963-м. Начальные извлекаемые запасы голубого топлива составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение было основным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на нем.
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