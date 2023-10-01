https://ria.ru/20231001/estoniya-1899722600.html

Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS

Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 01.10.2023

Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS

Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:24

2023-10-01T10:24

2023-10-01T10:24

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эстония

сша

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания ERR. "Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS. Эстония подписала соглашение с США на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Теперь стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров", - говорится в сообщении. В конце 2022 года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898702946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, сша, рсзо himars, atacms