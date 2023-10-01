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Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 01.10.2023
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10:24 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/estoniya-1899722600.html
Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS
Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 01.10.2023
Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS
Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:24
2023-10-01T10:24
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания ERR. "Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS. Эстония подписала соглашение с США на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Теперь стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров", - говорится в сообщении. В конце 2022 года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.
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в мире, эстония, сша, рсзо himars, atacms
В мире, Эстония, США, РСЗО HIMARS, ATACMS
Эстония закупит у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS

Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS месте с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного телерадиовещания ERR.
"Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS. Эстония подписала соглашение с США на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Теперь стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров", - говорится в сообщении.
В конце 2022 года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.
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В миреЭстонияСШАРСЗО HIMARSATACMS
 
 
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