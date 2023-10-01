https://ria.ru/20231001/ekonomika-1899743547.html

В Запорожской области проработают программу экономразвития

В Запорожской области проработают программу экономразвития - РИА Новости, 01.10.2023

В Запорожской области проработают программу экономразвития

Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам, что в регионе приступили к проработке и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:22

2023-10-01T13:22

2023-10-01T13:22

запорожская область

россия

экономика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам, что в регионе приступили к проработке и детализации программы социально-экономического развития региона на десять лет. "После формулирования концепции развития Запорожской области на десятилетний период и после защиты этой концепции у (президента России - ред.) Владимира Владимировича Путина мы приступили к ее проработке и детализации. Мы получили заключение министерства экономического развития Российской Федерации. Соответственно, учтем их пожелания и корректировки", - сказал Гуськов

https://ria.ru/20231001/strakhovanie-1899707261.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, экономика