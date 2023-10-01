https://ria.ru/20231001/effekt-1899748925.html

Эффект санкций против России слабеет, пишут немецкие СМИ

Эффект санкций против России слабеет, пишут немецкие СМИ - РИА Новости, 01.10.2023

Эффект санкций против России слабеет, пишут немецкие СМИ

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что эффект западных санкций в отношении России становится все слабее и не мешает наращивать темпы... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:10

2023-10-01T14:10

2023-10-01T14:10

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владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что эффект западных санкций в отношении России становится все слабее и не мешает наращивать темпы производства вооружения. "Несмотря на беспрецедентные санкции Запада, Россия... смогла значительно увеличить производство оружия (с начала специальной военной операции - ред.)... Хотя действующие санкции и сдерживают российское производство вооружения, их эффект все слабее и слабее. В настоящее время Россия импортирует заблокированные товары для оружейной промышленности почти в том же объеме (что и до начала операции - ред.)", - говорится в статье. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231001/sanktsii-1899707405.html

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цены на нефть, россия, владимир путин, украина, европа