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В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека - РИА Новости, 01.10.2023
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22:35 01.10.2023 (обновлено: 22:52 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/dtp-1899806918.html
В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека
В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека - РИА Новости, 01.10.2023
В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:35
2023-10-01T22:52
происшествия
минеральные воды
ставропольский край
авто
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем в Telegram-канале.По данным ведомства, ДТП произошло около 20.00 мск на 118 километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. "Водитель легкового автомобиля "Гранта", двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского округа, допускает наезд на стоящий на проезжей части легковой автомобиль, после чего допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение со встречным грузовиком МАН. В результате происшествия водитель и три пассажира "Гранты" от полученных травм погибают на месте", - информирует ведомство.Отмечается, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. Детали происшествия, а также степень ответственности всех участников ДТП тоже выясняются.Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. "По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231001/dtp-1899805303.html
минеральные воды
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происшествия, минеральные воды, ставропольский край, авто, ставрополь
Происшествия, Минеральные Воды, Ставропольский край, Авто, Ставрополь
В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека

На Ставрополье столкнулись две легковушки и грузовик, погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло около 20.00 мск на 118 километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды.
«
"Водитель легкового автомобиля "Гранта", двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского округа, допускает наезд на стоящий на проезжей части легковой автомобиль, после чего допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение со встречным грузовиком МАН. В результате происшествия водитель и три пассажира "Гранты" от полученных травм погибают на месте", - информирует ведомство.
Отмечается, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. Детали происшествия, а также степень ответственности всех участников ДТП тоже выясняются.
Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. "По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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ПроисшествияМинеральные ВодыСтавропольский крайАвтоСтаврополь
 
 
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