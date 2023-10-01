https://ria.ru/20231001/dtp-1899806918.html

В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека

В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека - РИА Новости, 01.10.2023

В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:35

2023-10-01T22:35

2023-10-01T22:52

происшествия

минеральные воды

ставропольский край

авто

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем в Telegram-канале.По данным ведомства, ДТП произошло около 20.00 мск на 118 километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. "Водитель легкового автомобиля "Гранта", двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского округа, допускает наезд на стоящий на проезжей части легковой автомобиль, после чего допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение со встречным грузовиком МАН. В результате происшествия водитель и три пассажира "Гранты" от полученных травм погибают на месте", - информирует ведомство.Отмечается, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. Детали происшествия, а также степень ответственности всех участников ДТП тоже выясняются.Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. "По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231001/dtp-1899805303.html

минеральные воды

ставропольский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, минеральные воды, ставропольский край, авто, ставрополь