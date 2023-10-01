https://ria.ru/20231001/dtp-1899805303.html
В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 01.10.2023
В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Водитель кроссовера выехал на встречную полосу в Балашихе, где столкнулся с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в областном главке... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:11
2023-10-01T22:11
2023-10-01T22:11
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Водитель кроссовера выехал на встречную полосу в Балашихе, где столкнулся с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ. По данным ведомства, в 20.00 на улице Звездная в Балашихе водитель Chery выехал на встречку, где врезался в грузовик "Камаз". "В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено", - рассказали в главке.
https://ria.ru/20231001/dtp-1899747806.html
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происшествия, балашиха, гибдд мвд рф, авто, россия
Происшествия, Балашиха, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия
В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Балашихе при столкновении кроссовера и грузовика погибли четыре человека