https://ria.ru/20231001/dtp-1899805303.html

В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 01.10.2023

В Балашихе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Водитель кроссовера выехал на встречную полосу в Балашихе, где столкнулся с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в областном главке... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:11

2023-10-01T22:11

2023-10-01T22:11

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Водитель кроссовера выехал на встречную полосу в Балашихе, где столкнулся с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в областном главке МВД РФ. По данным ведомства, в 20.00 на улице Звездная в Балашихе водитель Chery выехал на встречку, где врезался в грузовик "Камаз". "В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20231001/dtp-1899747806.html

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происшествия, балашиха, гибдд мвд рф, авто, россия