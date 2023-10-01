https://ria.ru/20231001/dtp-1899747806.html

В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде

В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде - РИА Новости, 01.10.2023

В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде

Один подросток погиб, второй пострадал в субботу в аварии на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:02

2023-10-01T14:02

2023-10-01T14:02

происшествия

авто

ульяновская область

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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Один подросток погиб, второй пострадал в субботу в аварии на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. По предварительной информации УМВД по Ульяновской области, 30 сентября около 20.00 (19.00 мск) на 245-м км трассы М5 "Урал" около села Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской области водитель автомашины Great Wall 1982 года рождения совершил наезд на мопед под управлением подростка 2008 года рождения. "В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, пассажир мопеда 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД. По информации ведомства, на месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства аварии. В прокуратуре Тереньгульского района Ульяновской области проверяют исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход данной проверки и расследование дела находится на контроле.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899677466.html

ульяновская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ульяновская область