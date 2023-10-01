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В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде - РИА Новости, 01.10.2023
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14:02 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/dtp-1899747806.html
В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде
В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде - РИА Новости, 01.10.2023
В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде
Один подросток погиб, второй пострадал в субботу в аварии на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:02
2023-10-01T14:02
происшествия
авто
ульяновская область
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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Один подросток погиб, второй пострадал в субботу в аварии на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. По предварительной информации УМВД по Ульяновской области, 30 сентября около 20.00 (19.00 мск) на 245-м км трассы М5 "Урал" около села Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской области водитель автомашины Great Wall 1982 года рождения совершил наезд на мопед под управлением подростка 2008 года рождения. "В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, пассажир мопеда 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД. По информации ведомства, на месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства аварии. В прокуратуре Тереньгульского района Ульяновской области проверяют исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход данной проверки и расследование дела находится на контроле.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899677466.html
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происшествия, авто, ульяновская область
Происшествия, Авто, Ульяновская область
В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток на мопеде

В ДТП на трассе в Ульяновской области погиб подросток, еще один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Один подросток погиб, второй пострадал в субботу в аварии на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
По предварительной информации УМВД по Ульяновской области, 30 сентября около 20.00 (19.00 мск) на 245-м км трассы М5 "Урал" около села Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской области водитель автомашины Great Wall 1982 года рождения совершил наезд на мопед под управлением подростка 2008 года рождения.
"В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, пассажир мопеда 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
По информации ведомства, на месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства аварии.
В прокуратуре Тереньгульского района Ульяновской области проверяют исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход данной проверки и расследование дела находится на контроле.
В ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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30 сентября, 21:33
 
ПроисшествияАвтоУльяновская область
 
 
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