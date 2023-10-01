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В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками - РИА Новости, 01.10.2023
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14:02 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html
В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками
В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками - РИА Новости, 01.10.2023
В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками
Полиция начала проверку после драки девочек-подростков в пермском Александровске, участницы потасовки установлены, сообщили РИА Новости в краевой полиции. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:02
2023-10-01T14:02
происшествия
пермский край
александровск
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после драки девочек-подростков в пермском Александровске, участницы потасовки установлены, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" появилось видео собравшихся на поляне детей школьного возраста, обступивших двух сцепившихся на земле девочек. При этом одна из школьниц в какой-то момент садится на лежащую сверстницу и начинает ее колотить по спине, та пытается закрыться руками. Судя по ролику, "жертве" нанесено более двух десятков ударов. Некоторые дети из толпы пытаются остановить школьницу, другие выкрикивают слова поддержки. Уточняется, что причиной нападения стала якобы ревность к молодому человеку. "По факту инцидента в Александровском муниципальном округе полицией проводится проверка. Участницы обоюдной драки установлены", - пояснили в ведомстве. Также в полиции добавили, что подростков поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230929/draka-1899517499.html
https://ria.ru/20230927/arest-1899055971.html
пермский край
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происшествия, пермский край, александровск
Происшествия, Пермский край, Александровск
В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками

Под Пермью полиция проверяет обстоятельства драки между девочками-подростками

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после драки девочек-подростков в пермском Александровске, участницы потасовки установлены, сообщили РИА Новости в краевой полиции.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" появилось видео собравшихся на поляне детей школьного возраста, обступивших двух сцепившихся на земле девочек. При этом одна из школьниц в какой-то момент садится на лежащую сверстницу и начинает ее колотить по спине, та пытается закрыться руками. Судя по ролику, "жертве" нанесено более двух десятков ударов. Некоторые дети из толпы пытаются остановить школьницу, другие выкрикивают слова поддержки. Уточняется, что причиной нападения стала якобы ревность к молодому человеку.
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"По факту инцидента в Александровском муниципальном округе полицией проводится проверка. Участницы обоюдной драки установлены", - пояснили в ведомстве.
Также в полиции добавили, что подростков поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
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ПроисшествияПермский крайАлександровск
 
 
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