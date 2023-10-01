https://ria.ru/20231001/dnr-1899723131.html

ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.10.2023

ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку, Еленовке, Зайцево и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:28

2023-10-01T10:28

2023-10-01T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

зайцево

горловка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку, Еленовке, Зайцево и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). по направлению: 6.15 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Донецк подвергся обстрелам с 9.25 по 10.00, по нему было выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров. Затем в 9.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево, а в 10.00 еще три снаряда того же калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html

донецк

зайцево

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, зайцево, горловка, нато, сцкк