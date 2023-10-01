https://ria.ru/20231001/dnr-1899723131.html
ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку, Еленовке, Зайцево и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:28
2023-10-01T10:28
2023-10-01T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
зайцево
горловка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку, Еленовке, Зайцево и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). по направлению: 6.15 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Донецк подвергся обстрелам с 9.25 по 10.00, по нему было выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров. Затем в 9.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево, а в 10.00 еще три снаряда того же калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, зайцево, горловка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Зайцево, Горловка, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили 20 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Еленовке, Зайцево и Горловке