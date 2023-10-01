https://ria.ru/20231001/diversant-1899810402.html

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал - РИА Новости, 01.10.2023

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал

Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T23:44

2023-10-01T23:44

2023-10-01T23:46

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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что украинская сторона его бросила, а дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", анонс которого продемонстрировали в эфире в воскресенье. Полностью интервью будет показано во вторник."Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - заявил Швец.Мужчина также заявил, что после выполнения им задания "эвакуации (на территорию Украины - ред.) просто не было". "Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - добавил он. Кроме того, Швец усомнился в целесообразности самой акции против самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради "какой-то шумихи в новостях". В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии. КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Николай Швец, мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек позже информировал, что "всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 уголовного кодекса Беларуси "Акт терроризма, совершенный организованной группой", санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни".

https://ria.ru/20230308/diversant-1856645891.html

https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, киев, украина, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50