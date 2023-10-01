Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал
Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском заявил, что Киев его забыл и бросил
© ATN_NEWS/TelegramКадр видео допроса пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
Кадр видео допроса пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что украинская сторона его бросила, а дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", анонс которого продемонстрировали в эфире в воскресенье. Полностью интервью будет показано во вторник.
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"Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - заявил Швец.
Мужчина также заявил, что после выполнения им задания "эвакуации (на территорию Украины - ред.) просто не было".
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"Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - добавил он.
Кроме того, Швец усомнился в целесообразности самой акции против самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради "какой-то шумихи в новостях".
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии. КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Николай Швец, мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек позже информировал, что "всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 уголовного кодекса Беларуси "Акт терроризма, совершенный организованной группой", санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни".