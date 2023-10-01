https://ria.ru/20231001/delo-1899807057.html

В Тобольске завели дело из-за пожара, возникшего после взрыва газа в доме

В Тобольске завели дело из-за пожара, возникшего после взрыва газа в доме - РИА Новости, 01.10.2023

В Тобольске завели дело из-за пожара, возникшего после взрыва газа в доме

Уголовное дело возбудили по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тобольске, где пострадали три человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:37

2023-10-01T22:37

2023-10-01T22:37

происшествия

тобольск

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

жилье

россия

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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тобольске, где пострадали три человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. По версии следствия, вечером 1 октября в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Ремезова в Тобольске произошел взрыв газовоздушной смеси. В приемное отделение больницы доставлены трое пострадавших, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. "По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба ведомства. Следователи следственного отдела по городу Тобольску регионального СКР проведут осмотр места происшествия, будут установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы. В прокуратуре Тюменской области заявили, что начата проверка по факту происшествия в указанном жилом доме, в ходе которой, помимо установления причин и условий произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Ранее сообщалось, что возникший при взрыве пожар перекинулся на крышу дома, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из дома эвакуировано 320 жильцов.

https://ria.ru/20231001/irak-1899756660.html

https://ria.ru/20231001/kiev-1899692093.html

тобольск

тюменская область

россия

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происшествия, тобольск, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, жилье, россия