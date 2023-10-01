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На месте схода локомотива в Бурятии завершили восстановительные работы
На месте схода локомотива в Бурятии завершили восстановительные работы - РИА Новости, 01.10.2023
На месте схода локомотива в Бурятии завершили восстановительные работы
В Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T07:13
2023-10-01T07:13
2023-10-01T07:21
происшествия
северобайкальск
таксимо
восточно-сибирская железная дорога
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УЛАН-УДЭ, 1 окт – РИА Новости. В Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. "Сегодня в 05.02 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, произошедшего ранее на участке Северобайкальск-Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также более 40 железнодорожников. "Ситуация со сходом не повлияла на график движения пассажирских поездов. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет", - подчеркнули в пресс-службе. Сход двух секций локомотива грузового поезда произошел накануне утром на 1069-м километре БАМ. На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия. Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230919/teplovoz-1897335674.html
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происшествия, северобайкальск, таксимо, восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Северобайкальск, Таксимо, Восточно-Сибирская железная дорога
На месте схода локомотива в Бурятии завершили восстановительные работы
В Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода грузового поезда