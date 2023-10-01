https://ria.ru/20231001/britaniya-1899698021.html
В конгрессе США увидели в решении Британии начало третьей мировой войны
В конгрессе США увидели в решении Британии начало третьей мировой войны - РИА Новости, 01.10.2023
В конгрессе США увидели в решении Британии начало третьей мировой войны
Великобритания собирается начать третью мировую войну, отправляя войска на Украину, такое мнение высказала член палаты представителей американского конгресса... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:56
2023-10-01T03:56
2023-10-01T03:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
украина
россия
марджори тейлор грин
сергей лавров
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания собирается начать третью мировую войну, отправляя войска на Украину, такое мнение высказала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X.Так политик прокомментировала недавнее заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о планах размещения британских войск на Украине."Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!", — заявила Тейлор Грин.По мнению конгрессвумен, США вместо поддержки Украины должны защищать собственную границу.В минувший четверг Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20231001/germaniya-1899697031.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Украина, Россия, Марджори Тейлор Грин, Сергей Лавров, НАТО, Конгресс США
В конгрессе США увидели в решении Британии начало третьей мировой войны
Тейлор Грин: Британия начнет третью мировую, отправив войска на Украину