Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия отправит войска на Украину - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 01.10.2023 (обновлено: 06:20 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html
СМИ: Британия отправит войска на Украину
СМИ: Британия отправит войска на Украину - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: Британия отправит войска на Украину
Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием, об этом сообщила... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:52
2023-10-01T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:214:1800:1227_1920x0_80_0_0_17af0399a17b9b758466508d42c44b8f.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием, об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса."Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании "на Украину", вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине", — говорится в публикации.Министр заявил, что это особенно касается Западной Украины, где, по его словам, Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских военных, включая размещение там военного производства."Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину", — заявил Шэппс.Как отмечает газета, размещение британских войск на Украине ознаменовало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте.По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране.В минувший четверг Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230930/zapad-1899681720.html
https://ria.ru/20230930/mobilizatsiya-1899582430.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:45:1800:1395_1920x0_80_0_0_ac68e6a46b6dfc9784c1e65ffb1d6de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Британия отправит войска на Украину

Британия разместит на Украине военных для обучения бойцов ВСУ

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием, об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.
"Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании "на Украину", вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Европа взорвется изнутри". В Британии напуганы ходом Путина против Запада
Вчера, 22:25
Министр заявил, что это особенно касается Западной Украины, где, по его словам, Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских военных, включая размещение там военного производства.
«
"Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину", — заявил Шэппс.
Как отмечает газета, размещение британских войск на Украине ознаменовало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте.
По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране.
В минувший четверг Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее
Вчера, 04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала