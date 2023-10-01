https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html

СМИ: Британия отправит войска на Украину

СМИ: Британия отправит войска на Украину - РИА Новости, 01.10.2023

СМИ: Британия отправит войска на Украину

Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием, об этом сообщила... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:52

2023-10-01T00:52

2023-10-01T06:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием, об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса."Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании "на Украину", вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине", — говорится в публикации.Министр заявил, что это особенно касается Западной Украины, где, по его словам, Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских военных, включая размещение там военного производства."Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину", — заявил Шэппс.Как отмечает газета, размещение британских войск на Украине ознаменовало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте.По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране.В минувший четверг Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230930/zapad-1899681720.html

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в мире, великобритания, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато