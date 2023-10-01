https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве - РИА Новости, 01.10.2023
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:52
2023-10-01T12:52
2023-10-01T13:04
в мире
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат", - написал Боррель в соцсети X. Ранее в видеообращении Борреля, размещенном на странице внешнеполитической службы ЕС в соцсети X, глава дипломат заявил, что цель визита - выразить поддержку Украине.
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой