https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html

Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве - РИА Новости, 01.10.2023

Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:52

2023-10-01T12:52

2023-10-01T13:04

в мире

киев

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат", - написал Боррель в соцсети X. Ранее в видеообращении Борреля, размещенном на странице внешнеполитической службы ЕС в соцсети X, глава дипломат заявил, что цель визита - выразить поддержку Украине.

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

киев

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз