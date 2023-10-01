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Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве - РИА Новости, 01.10.2023
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12:52 01.10.2023 (обновлено: 13:04 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве - РИА Новости, 01.10.2023
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:52
2023-10-01T13:04
в мире
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат", - написал Боррель в соцсети X. Ранее в видеообращении Борреля, размещенном на странице внешнеполитической службы ЕС в соцсети X, глава дипломат заявил, что цель визита - выразить поддержку Украине.
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой

© Фото : Josep Borrell Fontelles/TwitterВладимир Зеленский и Жозеп Боррель в Киеве
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Josep Borrell Fontelles/Twitter
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, в воскресенье приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат", - написал Боррель в соцсети X.
Ранее в видеообращении Борреля, размещенном на странице внешнеполитической службы ЕС в соцсети X, глава дипломат заявил, что цель визита - выразить поддержку Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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