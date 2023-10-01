https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.10.2023
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:52
2023-10-01T10:52
2023-10-01T10:59
россия
смоленская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e326c621b574897f903663ea9c3681.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80ba3e59213b60ae38aff23b31dd0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, безопасность
Россия, Смоленская область, Безопасность
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
Минобороны: в Смоленской области перехватили два беспилотника самолетного типа
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае