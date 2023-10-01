https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html

Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области

Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.10.2023

Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области

ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:52

2023-10-01T10:52

2023-10-01T10:59

россия

смоленская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e326c621b574897f903663ea9c3681.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, смоленская область, безопасность