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Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.10.2023
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10:52 01.10.2023 (обновлено: 10:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.10.2023
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:52
2023-10-01T10:59
россия
смоленская область
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, смоленская область, безопасность
Россия, Смоленская область, Безопасность
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области

Минобороны: в Смоленской области перехватили два беспилотника самолетного типа

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Смоленской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
09:10
 
РоссияСмоленская областьБезопасность
 
 
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