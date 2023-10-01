https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:10
2023-10-01T09:10
2023-10-01T10:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Как добавил губернатор Смоленской области Василий Анохин, при происшествии никто не пострадал. По его словам, инцидент произошел в Заднепровском районе Смоленска.Кроме того, около 08:00 мск ВСУ пытались ударить по Кубани одним БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — рассказали в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям.
https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленская область
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
МО: средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью