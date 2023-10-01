Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 01.10.2023 (обновлено: 10:01 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:10
2023-10-01T10:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899712617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe5bf4cf3db52c2be2f434e1d443cd15.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Как добавил губернатор Смоленской области Василий Анохин, при происшествии никто не пострадал. По его словам, инцидент произошел в Заднепровском районе Смоленска.Кроме того, около 08:00 мск ВСУ пытались ударить по Кубани одним БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — рассказали в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям.
https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899712617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c6e771129b292a83e822cba3a637de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленская область
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае

МО: средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Как добавил губернатор Смоленской области Василий Анохин, при происшествии никто не пострадал. По его словам, инцидент произошел в Заднепровском районе Смоленска.
Кроме того, около 08:00 мск ВСУ пытались ударить по Кубани одним БПЛА самолетного типа.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области
29 сентября, 19:21
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — рассказали в Минобороны.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям.
Пресечение попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск
05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Смоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала