https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае

Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023

Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае

Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:10

2023-10-01T09:10

2023-10-01T10:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

смоленская область

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Системы ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Как добавил губернатор Смоленской области Василий Анохин, при происшествии никто не пострадал. По его словам, инцидент произошел в Заднепровском районе Смоленска.Кроме того, около 08:00 мск ВСУ пытались ударить по Кубани одним БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — рассказали в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям.

https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html

https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html

смоленская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область