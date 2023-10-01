https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899710533.html

В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника

В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023

В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над городом Смоленск подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:05

2023-10-01T09:05

2023-10-01T09:11

специальная военная операция на украине

смоленск

безопасность

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БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над городом Смоленск подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Анохин.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html

смоленск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

смоленск, безопасность