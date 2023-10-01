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В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 01.10.2023 (обновлено: 09:11 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899710533.html
В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника
В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023
В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника
Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над городом Смоленск подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:05
2023-10-01T09:11
специальная военная операция на украине
смоленск
безопасность
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БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над городом Смоленск подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Анохин.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html
смоленск
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смоленск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Безопасность
В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три беспилотника

В Заднепровском районе Смоленска обезвредили три украинских беспилотника

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над городом Смоленск подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Анохин.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленскБезопасность
 
 
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