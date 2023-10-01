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Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине
Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине
Президент США Джо Байден после того, как обе палаты конгресса приняли проект временного финансирования правительства, заявил, что Вашингтон "ни при каких... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T04:20
2023-10-01T04:20
2023-10-01T07:03
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден после того, как обе палаты конгресса приняли проект временного финансирования правительства, заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.Палата представителей, а вслед за ней и Сенат в субботу одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева. Тем самым конгрессмены не допустили наступления в стране казавшегося почти неминуемым шатдауна, однако вопрос о финансировании для Украины в этот день стал предметом горячих дискуссий на Капитолийском холме."Хотя спикер (палаты представителей республиканец Кевин Маккарти – ред.) и подавляющее большинство конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Американский лидер добавил, что ожидает от Маккарти сохранения "полной приверженности" дальнейшему оказанию помощи Киеву, необходимой ему "в этот критический момент".При этом в заявлении не уточняется, подписал ли Байден данный проект бюджета."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
https://ria.ru/20230930/grin-1899638128.html
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Киев, США, Украина, В мире, Джо Байден, НАТО, Кевин Маккарти, Россия, Сергей Лавров
Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине
Байден: США ни в какой ситуации не могут допустить прекращения поддержки Киева
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден после того, как обе палаты конгресса приняли проект временного финансирования правительства, заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.
Палата представителей, а вслед за ней и Сенат в субботу одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева
. Тем самым конгрессмены не допустили наступления в стране казавшегося почти неминуемым шатдауна, однако вопрос о финансировании для Украины в этот день стал предметом горячих дискуссий на Капитолийском холме.
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине
"Хотя спикер (палаты представителей республиканец Кевин Маккарти
– ред.) и подавляющее большинство конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Американский лидер добавил, что ожидает от Маккарти сохранения "полной приверженности" дальнейшему оказанию помощи Киеву, необходимой ему "в этот критический момент".
При этом в заявлении не уточняется, подписал ли Байден данный проект бюджета.
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
Шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент, заявил Кирби