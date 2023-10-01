https://ria.ru/20231001/aviareysy-1899801077.html

Ливни в Турции привели к задержкам и отменам авиарейсов

Ливни в Турции привели к задержкам и отменам авиарейсов - РИА Новости, 01.10.2023

Ливни в Турции привели к задержкам и отменам авиарейсов

Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:08

2023-10-01T21:08

2023-10-01T21:15

в мире

стамбул

анталья (провинция)

москва

turkish airlines

s7 airlines

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СТАМБУЛ, 1 окт – РИА Новости. Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. Ливень начался в Стамбуле в воскресенье днем после многомесячной засухи, из-за которой уровень воды в водохранилищах города снизился ниже отметки в 23%. В ряде районов на окраинах города наблюдались подтопления, в туристическом центре обстановка в рамках нормы. Синоптики предупредили, что с 22.00 ожидается новый удар стихии, ливни будут идти всю ночь. Официальный представитель авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн предупредил в соцсети X о возможных задержках и отменах рейсов из-за сложных погодных условий, в первую очередь на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Сивас и Кахраманмараш. Однако, как следует из данных на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки и отмены охватили и международные направления. Так, в Новом аэропорту Стамбула рейс S7 в Новосибирск вылетел на шесть с половиной часов позже запланированного - в 17.48 по местному времени (совпадает с мск). Рейсы Turkish Airlines в Тель-Авив, Лондон, Афины, Эрджан на Северном Кипре и ряд других городов вылетели с задержкой от трех до четырех часов. Отменены рейсы авиакомпании в Бахрейн, Вену, Мюнхен, Париж, Брюссель и ряд других городов. Рейс во Франкфурт перенесен на 12 часов. Другие авиакомпании также выполняют рейсы с небольшими задержками – так, рейс "Победы" в Москву улетел в 19.32 с задержкой в 42 минуты. В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен задержки у Turkish Airlines также составляют порядка одного-двух часов, в том числе ситуация затрагивает и международные направления. В аэропорту Антальи ситуация чуть лучше, однако и там есть задержки – рейс Red Wings в Москву задержан на 2,5 часа, рейс Turkish Airlines в Стамбул также вылетит позже на два часа, а их же рейс в Санкт-Петербург TK2133 вылетит в 22.50 вместо 20.10.

https://ria.ru/20230929/nepogoda-1899528262.html

https://ria.ru/20230930/tornado-1899634633.html

стамбул

анталья (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, анталья (провинция), москва, turkish airlines, s7 airlines