Ливни в Турции привели к задержкам и отменам авиарейсов
Ливни привели к задержкам и отменам рейсов в аэропортах Стамбула и ряда курортов
Пассажиры в Международном аэропорту в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 окт – РИА Новости. Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень начался в Стамбуле в воскресенье днем после многомесячной засухи, из-за которой уровень воды в водохранилищах города снизился ниже отметки в 23%. В ряде районов на окраинах города наблюдались подтопления, в туристическом центре обстановка в рамках нормы. Синоптики предупредили, что с 22.00 ожидается новый удар стихии, ливни будут идти всю ночь.
Официальный представитель авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн предупредил в соцсети X о возможных задержках и отменах рейсов из-за сложных погодных условий, в первую очередь на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Сивас и Кахраманмараш.
Однако, как следует из данных на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки и отмены охватили и международные направления.
Так, в Новом аэропорту Стамбула рейс S7 в Новосибирск вылетел на шесть с половиной часов позже запланированного - в 17.48 по местному времени (совпадает с мск).
Рейсы Turkish Airlines в Тель-Авив, Лондон, Афины, Эрджан на Северном Кипре и ряд других городов вылетели с задержкой от трех до четырех часов.
В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен задержки у Turkish Airlines также составляют порядка одного-двух часов, в том числе ситуация затрагивает и международные направления.
В аэропорту Антальи ситуация чуть лучше, однако и там есть задержки – рейс Red Wings в Москву задержан на 2,5 часа, рейс Turkish Airlines в Стамбул также вылетит позже на два часа, а их же рейс в Санкт-Петербург TK2133 вылетит в 22.50 вместо 20.10.