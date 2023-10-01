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Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 01.10.2023 (обновлено: 09:42 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899702010.html
Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ
Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ
Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T07:05
2023-10-01T09:42
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР. В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения первой Славянской бригадой живой силы ВСУ. По словам военнослужащих, группа украинских штурмовиков предприняла попытку продвижения по одной из лесополос под Авдеевой. Оператор БПЛА определил место передвижения противника. Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего последовало поражение украинских военных. Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки российские военные отразили 11 атак противника на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно поражены 102 района скопления живой силы и техники, уничтожены три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
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Поражение группы штурмовиков ВСУ в лесополосе под Авдеевкой
Первая Славянская бригада под Авдеевкой поразила группу украинских штурмовиков, которая пыталась продвинуться по лесополосе.
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ

Российские силы поразили в лесополосе под Авдеевкой в ДНР штурмовую группу ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения первой Славянской бригадой живой силы ВСУ.
По словам военнослужащих, группа украинских штурмовиков предприняла попытку продвижения по одной из лесополос под Авдеевой. Оператор БПЛА определил место передвижения противника. Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего последовало поражение украинских военных.
Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки российские военные отразили 11 атак противника на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно поражены 102 района скопления живой силы и техники, уничтожены три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
Пресечение попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск
05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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