https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899702010.html

Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ

Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023

Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ

Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T07:05

2023-10-01T07:05

2023-10-01T09:42

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР. В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения первой Славянской бригадой живой силы ВСУ. По словам военнослужащих, группа украинских штурмовиков предприняла попытку продвижения по одной из лесополос под Авдеевой. Оператор БПЛА определил место передвижения противника. Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего последовало поражение украинских военных. Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки российские военные отразили 11 атак противника на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно поражены 102 района скопления живой силы и техники, уничтожены три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.

https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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Поражение группы штурмовиков ВСУ в лесополосе под Авдеевкой Первая Славянская бригада под Авдеевкой поразила группу украинских штурмовиков, которая пыталась продвинуться по лесополосе. 2023-10-01T07:05 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире