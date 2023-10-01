https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html

Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск

Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск - РИА Новости, 01.10.2023

Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск

Под Авдеевкой в ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T05:33

2023-10-01T05:33

2023-10-01T08:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Под Авдеевкой в ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск.В распоряжении РИА Новости оказались кадры, как Первая Славянская бригада нанесла поражение боевикам ВСУ, попытавшимся пойти в атаку.По словам бойцов, оператор дрона определил место расположения украинских военных, которые вели огонь. Координаты места оперативно передали артиллеристам бригады, после чего огневые точки были поражены.Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки военные отразили 11 атак противника на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно бойцы поразили 102 района скопления живой силы и техники, уничтожили три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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Пресечение попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой Российская 1-я Славянская бригада пресекла попытку ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой. Оператор дрона определил место расположения украинских военных, когда противник вел огонь. Координаты были оперативно переданы артиллерии, и огневые точки были поражены. 2023-10-01T05:33 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, донецкая народная республика, в мире