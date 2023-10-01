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Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 01.10.2023 (обновлено: 08:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск - РИА Новости, 01.10.2023
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск
Под Авдеевкой в ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T05:33
2023-10-01T08:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Под Авдеевкой в ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск.В распоряжении РИА Новости оказались кадры, как Первая Славянская бригада нанесла поражение боевикам ВСУ, попытавшимся пойти в атаку.По словам бойцов, оператор дрона определил место расположения украинских военных, которые вели огонь. Координаты места оперативно передали артиллеристам бригады, после чего огневые точки были поражены.Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки военные отразили 11 атак противника на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно бойцы поразили 102 района скопления живой силы и техники, уничтожили три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html
авдеевка
россия
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Пресечение попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой
Российская 1-я Славянская бригада пресекла попытку ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой. Оператор дрона определил место расположения украинских военных, когда противник вел огонь. Координаты были оперативно переданы артиллерии, и огневые точки были поражены.
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск

Российские силы пресекли под Авдеевкой попытку контрнаступления ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Под Авдеевкой в ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры, как Первая Славянская бригада нанесла поражение боевикам ВСУ, попытавшимся пойти в атаку.
По словам бойцов, оператор дрона определил место расположения украинских военных, которые вели огонь. Координаты места оперативно передали артиллеристам бригады, после чего огневые точки были поражены.
Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки военные отразили 11 атак противника на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно бойцы поразили 102 района скопления живой силы и техники, уничтожили три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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