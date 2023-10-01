https://ria.ru/20231001/armiya-1899767210.html

"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России

"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России - РИА Новости, 01.10.2023

"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России

РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:12

2023-10-01T16:12

2023-10-01T16:12

россия

германия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская армия смогла успешно адаптироваться к ситуации на фронте, заявил полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера."Когда стало понятно, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось, русским удалось быстро нарастить производство оружия <…> Они просто смогли производить больше в своей собственной стране", – подчеркнул он.Тольке также отметил, что благодаря интенсивному производству, Россия на данный момент обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.Ранее глава министерства обороны Серей Шойгу заявил, что ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки.

https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html

https://ria.ru/20231001/germaniya-1899739765.html

россия

германия

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2023

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россия, германия