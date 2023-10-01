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"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России - РИА Новости, 01.10.2023
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16:12 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/armiya-1899767210.html
"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России
"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России - РИА Новости, 01.10.2023
"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России
РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:12
2023-10-01T16:12
россия
германия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская армия смогла успешно адаптироваться к ситуации на фронте, заявил полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера."Когда стало понятно, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось, русским удалось быстро нарастить производство оружия &lt;…&gt; Они просто смогли производить больше в своей собственной стране", – подчеркнул он.Тольке также отметил, что благодаря интенсивному производству, Россия на данный момент обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.Ранее глава министерства обороны Серей Шойгу заявил, что ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки.
https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html
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россия, германия
Россия, Германия
"У них получилось": в Германии признали серьезное преимущество армии России

Полковник бундесвера Тольке: армия России умеет эффективно адаптироваться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская армия смогла успешно адаптироваться к ситуации на фронте, заявил полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера.
"Когда стало понятно, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось, русским удалось быстро нарастить производство оружия <…> Они просто смогли производить больше в своей собственной стране", – подчеркнул он.
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Тольке также отметил, что благодаря интенсивному производству, Россия на данный момент обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.
Ранее глава министерства обороны Серей Шойгу заявил, что ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки.
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