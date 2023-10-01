https://ria.ru/20231001/armeniya-1899776634.html

Папа римский призвал к диалогу между Баку и Ереваном

Папа римский призвал к диалогу между Баку и Ереваном - РИА Новости, 01.10.2023

Папа римский призвал к диалогу между Баку и Ереваном

Папа Римский Франциск призвал к налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на заключение соглашения для прекращения гуманитарного... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:14

2023-10-01T17:14

2023-10-01T17:14

в мире

азербайджан

ереван

армения

франциск (хорхе марио бергольо)

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ВАТИКАН, 1 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на заключение соглашения для прекращения гуманитарного кризиса. "В эти дни я слежу за драматической ситуацией с беженцами в Нагорном Карабахе", - заявил он после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. "Я вновь обращаюсь с призывом к диалогу между Азербайджаном и Арменией. Надеюсь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества будут содействовать долгосрочному соглашению, которое положит конец гуманитарному кризису", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца. Также папа Франциск рассказал, что молится за жертв взрыва на автозаправочной станции близ Степанакерта. Ранее местные спасатели сообщили, что на месте взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе обнаружены 170 тел и фрагментов останков. В конце сентября папа Франциск уже обращался с призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. Тогда, по его словам, в этом регионе "ухудшилась уже критическая гуманитарная ситуация". Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html

https://ria.ru/20231001/armeniya-1899736185.html

азербайджан

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, ереван, армения, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе