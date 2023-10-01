https://ria.ru/20231001/ankara-1899807595.html
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 01.10.2023
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:43
2023-10-01T22:43
2023-10-01T23:51
в мире
анкара (провинция)
турция
ак-47
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899740040_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_14051da55068cd97a5172fa3522d1e1e.jpg
СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения."В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899740040_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c6f96cd071a372189263110d3090a2a6.jpg
Взрыв у здания МВД в Анкаре
Взрыв у здания МВД в Анкаре
2023-10-01T22:43
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция, видео, ак-47
В мире, Анкара (провинция), Турция, АК-47
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.
2023-10-01T22:43
true
PT0M40S
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
На месте попытки теракта в Анкаре нашли десять килограммов взрывчатки и оружие