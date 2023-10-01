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На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки

На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 01.10.2023

На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки

Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:43

2023-10-01T22:43

2023-10-01T23:51

в мире

анкара (провинция)

турция

ак-47

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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения."В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв у здания МВД в Анкаре Взрыв у здания МВД в Анкаре 2023-10-01T22:43 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анкара (провинция), турция, видео, ак-47