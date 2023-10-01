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На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 01.10.2023
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22:43 01.10.2023 (обновлено: 23:51 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ankara-1899807595.html
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 01.10.2023
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:43
2023-10-01T23:51
в мире
анкара (провинция)
турция
ак-47
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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения."В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
анкара (провинция)
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Взрыв у здания МВД в Анкаре
Взрыв у здания МВД в Анкаре
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в мире, анкара (провинция), турция, видео, ак-47
В мире, Анкара (провинция), Турция, АК-47
На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки
СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.
2023-10-01T22:43
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На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки

На месте попытки теракта в Анкаре нашли десять килограммов взрывчатки и оружие

© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре
Турецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Силовики изъяли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте попытки теракта в Анкаре, сообщило МВД Турции.
Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
«
"В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияАК-47
 
 
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