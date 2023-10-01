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СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто - РИА Новости, 01.10.2023
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12:31 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ankara-1899738306.html
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:31
2023-10-01T12:31
в мире
анкара (провинция)
кайсери
турция
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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает газета Sabah. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, несколько подозрительных коробок из него обезвредили. "Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - пишет издание. Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
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анкара (провинция)
кайсери
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в мире, анкара (провинция), кайсери, турция
В мире, Анкара (провинция), Кайсери, Турция
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто

Sabah: боевики, пытавшиеся устроить теракт, приехали в Анкару на угнанном авто

© AP Photo / Ali UnalСотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает газета Sabah.
Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, несколько подозрительных коробок из него обезвредили.
"Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - пишет издание.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
Турецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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В миреАнкара (провинция)КайсериТурция
 
 
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