https://ria.ru/20231001/ankara-1899738306.html

СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто

СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто - РИА Новости, 01.10.2023

СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто

Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:31

2023-10-01T12:31

2023-10-01T12:31

в мире

анкара (провинция)

кайсери

турция

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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает газета Sabah. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, несколько подозрительных коробок из него обезвредили. "Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - пишет издание. Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.

https://ria.ru/20231001/ankara-1899731172.html

анкара (провинция)

кайсери

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), кайсери, турция