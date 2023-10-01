https://ria.ru/20231001/ankara-1899738306.html
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:31
2023-10-01T12:31
2023-10-01T12:31
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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Боевики, устроившие попытку теракта в турецкой столице Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, утверждает газета Sabah. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, несколько подозрительных коробок из него обезвредили. "Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - пишет издание. Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
https://ria.ru/20231001/ankara-1899731172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), кайсери, турция
В мире, Анкара (провинция), Кайсери, Турция
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
Sabah: боевики, пытавшиеся устроить теракт, приехали в Анкару на угнанном авто