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Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции - РИА Новости, 01.10.2023
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11:17 01.10.2023 (обновлено: 11:42 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ankara-1899730081.html
Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции
Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции - РИА Новости, 01.10.2023
Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции
Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после нападения боевиков, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:17
2023-10-01T11:42
в мире
турция
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после нападения боевиков, передает телеканал AHaber. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Канал продемонстрировал в прямом эфире работу саперов, осматривавших автомобиль, который использовался боевиками. Специалисты извлекли несколько подозрительных коробок из автомобиля с выбитыми стеклами и произвели контролируемый взрыв, ликвидировав угрозу. "В районе глушат сигналы, чтобы исключить возможность дистанционного подрыва", - отмечает канал. Полицейские просят журналистов уйти подальше от места инцидента. Также турецкие СМИ обсуждают фотографию с РПГ на месте происшествия: по всей видимости, гранатомет использовался во время боя после нападения террористов.
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в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре

© AP Photo / Yavuz OzdenТурецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию рядом с автомобилем после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
Турецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию рядом с автомобилем после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Yavuz Ozden
Турецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию рядом с автомобилем после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после нападения боевиков, передает телеканал AHaber.
Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Турецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В центре Анкары прогремел взрыв
Вчера, 10:01
Канал продемонстрировал в прямом эфире работу саперов, осматривавших автомобиль, который использовался боевиками. Специалисты извлекли несколько подозрительных коробок из автомобиля с выбитыми стеклами и произвели контролируемый взрыв, ликвидировав угрозу.
«
"В районе глушат сигналы, чтобы исключить возможность дистанционного подрыва", - отмечает канал. Полицейские просят журналистов уйти подальше от места инцидента.
Также турецкие СМИ обсуждают фотографию с РПГ на месте происшествия: по всей видимости, гранатомет использовался во время боя после нападения террористов.
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