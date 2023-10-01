https://ria.ru/20231001/ankara-1899730081.html

Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции

Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции - РИА Новости, 01.10.2023

Саперы обезвредили подозрительные коробки у здания МВД Турции

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после нападения боевиков, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:17

2023-10-01T11:17

2023-10-01T11:42

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анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после нападения боевиков, передает телеканал AHaber. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Канал продемонстрировал в прямом эфире работу саперов, осматривавших автомобиль, который использовался боевиками. Специалисты извлекли несколько подозрительных коробок из автомобиля с выбитыми стеклами и произвели контролируемый взрыв, ликвидировав угрозу. "В районе глушат сигналы, чтобы исключить возможность дистанционного подрыва", - отмечает канал. Полицейские просят журналистов уйти подальше от места инцидента. Также турецкие СМИ обсуждают фотографию с РПГ на месте происшествия: по всей видимости, гранатомет использовался во время боя после нападения террористов.

https://ria.ru/20231001/vzryv-1899718939.html

https://ria.ru/20230807/vzryv-1888647578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция)