https://ria.ru/20231001/ankara-1899722847.html

Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары

Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары - РИА Новости, 01.10.2023

Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:26

2023-10-01T10:26

2023-10-01T10:26

в мире

турция

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611899_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba5d320083c5fc3bb039118ff183b2c4.jpg

АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. "В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

https://ria.ru/20230929/turtsiya-1899342332.html

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция)