https://ria.ru/20231001/ankara-1899722847.html
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары - РИА Новости, 01.10.2023
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:26
2023-10-01T10:26
2023-10-01T10:26
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. "В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
https://ria.ru/20230929/turtsiya-1899342332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
"В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме