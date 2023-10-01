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Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары - РИА Новости, 01.10.2023
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10:26 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ankara-1899722847.html
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары - РИА Новости, 01.10.2023
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:26
2023-10-01T10:26
в мире
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. "В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
https://ria.ru/20230929/turtsiya-1899342332.html
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в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары

Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими

© iStock.com / blooduaАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© iStock.com / bloodua
Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
"В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
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