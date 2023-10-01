https://ria.ru/20231001/angara-a5v-1899697363.html

Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года

Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года - РИА Новости, 01.10.2023

Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года

Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после летных испытаний нового разгонного блока КВТК, которые состоятся не ранее 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:21

2023-10-01T03:21

2023-10-01T03:21

алексей варочко

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после летных испытаний нового разгонного блока КВТК, которые состоятся не ранее 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. Гендиректор сообщил, что Центр Хруничева успешно завершил разработку эскизного проекта по созданию ракеты-носителя "Ангара-А5В". "Дальнейшие работы по созданию тяжелого носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" планируется развернуть после завершения летной отработки изделия разгонного блока КВТК, использующего ту же топливную пару кислород-водород", - сказал Варочко. По его словам, начало изготовления летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК ожидается в 2028 году. Ранее начать летные испытания сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5В" на космодроме Восточный планировалось в 2027 году. "Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20231001/blok-1899696894.html

https://ria.ru/20230724/sebestoimost-1885921411.html

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алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева